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Nove informacije, do kojih je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu, otkrivaju kako su blokaderi planirali i razrađivali aferu i laži o "zvučnom topu", sa ciljem demonizacije predsednika Aleksandra Vučića i izazivanjem haosa i građanskih sukoba na ulicama Srbije.

Više javno tužilaštvo je otkrilo dokumentaciju na Filozofskom fakultetu, tokom istrage o smrti devojke M. Ž. na petom spratu te visokoškolske ustanove.

1/9 Vidi galeriju Zvučni top dokumenti Foto: VJT

Radio-televizija Srbije emitovala je sinoć specijalnu emisiju i rekonstrukciju događaja sa protesta održanog 15. marta, u kojoj su predstavljeni dokumenti, kao i vremenski sled događaja potkrepljen video zapisima sa više lokacija u Beogradu.

U zapisniku sa sastanka "Krovne radne grupe za bezbednost", sa datumom 22. januara 2025. godine, razmatra se "potencijalni rizik" od zvučnog topa, u kom se navodi da je "rešenje praktikovano u Kini" bilo da se demonstranti sklanjaju sa ulica kada ga vide. Blokaderi tu misle na nasilne proteste u Hong Kongu 2019. godine.

O planu za izazivanje haosa najbolje govori i da su blokaderi očekivali "masan odgovor iz Brisela" zbog tobožnjeg korišćenja zvučnog topa.

Dalje u dokumentu se traži i formiranje "ekipica izviđača i diverzanata", čiji je zadatak bio da izazivaju sukobe na ulicama, pre svega napadima na policiju.

Poseban deo emisije bio je posvećen načinu organizacije studentskih redara tokom protesta. Kako je navedeno, postojao je unapred definisan protokol povlačenja koji je podrazumevao skidanje prsluka i organizovano napuštanje prostora protesta.

12:42 Rekonstrukcija afere "Zvučni top" Izvor: Kurir

U emisiji je predstavljena i vremenska analiza, prema kojoj je čitav proces povlačenja trajao dva minuta i 46 sekundi, odnosno znatno duže od nekoliko sekundi koliko se kasnije moglo čuti u pojedinim tumačenjima događaja.

Prema rekonstrukciji emitovanoj na javnom servisu, informacije o povlačenju prenošene su preko više punktova u centru grada, a građani koji nisu bili upoznati sa takvim planom reagovali su na ponašanje redara, što je izazvalo opštu pometnju među okupljenima.

U emisiji je navedeno da je proces povlačenja trajao gotovo tri minuta i da je obuhvatao više lokacija od prostora kod Narodne skupštine, preko Trga Nikole Pašića i Ulice Dragoslava Jovanovića, pa sve do Ulice kralja Milana i Slavije.

Prikazana je i komunikacija među redarima, kao i snimci sa različitih tačaka, uz ocenu da je među građanima došlo do lančane reakcije izazvane naglim povlačenjem redara.

1/7 Vidi galeriju Zvučni top detalji Foto: Printskrin RTS 1

Posebna pažnja posvećena je trenutku kada su se u javnosti pojavile prve informacije o navodnoj upotrebi zvučnog topa. U rekonstrukciji je navedeno da su nakon toga usledile izjave pojedinih javnih ličnosti, kao i zahtevi za međunarodnu istragu, dok je istovremeno ukazano da u tom trenutku nisu predstavljeni konkretni dokazi o upotrebi takvog sredstva.

RTS je naveo i da su pojedini studenti u prvim objavama govorili o povlačenju nakon incidenata kod Narodne skupštine, dok su se kasnije u javnosti pojavile drugačije interpretacije događaja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se analiza privremeno oduzete dokumentacije nastavlja i da će dalji tok postupka dati odgovore na pitanja koja su već više od godinu dana predmet brojnih rasprava u javnosti.

"Vađenje" blokadera

Nakon oglašavanja VJT i besa koji je izazvan u javnosti, sa glavnom naloga "studenata" u blokadi oglasili su se i tvrdili da je taj plan bio namenjen za blokadu Autokomande.

Posebno u oči upada deo gde u potpunosti izbegavaju da pomenu korišćenje zvučnog topa, na kom su gradili imidž "žrtava režima".