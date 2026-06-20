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Nakon što su zvanični dokumenti i dokazi konačno isplivali na površinu, a sinoć na RTS-u prikazana specijalna emisija o aferi "Zvučni top" koja je ogolila sve blokaderske laži na ovu temu koje su plasirane tokom poslednjih 15 meseci, politički analitičar Uroš Piper podelio je jedan tvit na kome se osvrnuo na čitavu situaciju oko afere "Zvučni top".

Piper je pod parolom "BLOKADERI SVE SAMI PRIZNALI!" hirurški precizno raskrinkao njihovu strategiju, ukazujući na ključne tačke iz zvaničnih dokumenata na koje se poziva Tužilaštvo.

1. "Dokument na koji se poziva Tužilaštvo NASTAO JE DVA MESECA PRE PROTESTA 15. MARTA..."

2. "U tom kontekstu POMINJANI SU I ZVUČNI TOPOVI..."

3. "POMINJANJE REAKCIJE EVROPSKIH INSTITUCIJA ili posledica eventualne UPOTREBE ZVUČNOG TOPA..."

Kako navodi, sami blokaderi su priznali autentičnost spornih dokumenata koji su nastali čak dva meseca pre protesta 15. marta. Analitičar ističe da su u tom kontekstu sami dogovarali i crno na belo dokumentovali pripremu za upotrebu zvučnog topa, čime su srušili sopstvenu kulu od karata i potvrdili da su sve vreme lagali javnost.

Blokaderi su, kako objašnjava analitičar, priznali da im je namera bila da svojim organizovanjem i upotrebom zvučnog topa izazovu haos, a da zatim za to "pred Briselom lažno optuže vlast u Srbiji".

Piper skreće pažnju i na paničnu reakciju blokaderskih medija. On poziva građane da pogledaju portale Nova S, gde je ova priča gurnuta tek na 17. mesto, i N1 na čijoj naslovnoj strani, kako tvrdi Piper u trenutku objavljivanja svog tvita, ove vesti uopšte nema.

- Dolazi vreme krivične odgovornosti, blokaderi!!! - poručio im je on na kraju objave.