ANA BRNABIĆ VRATILA ĐILASA NA FABRIČKA PODEŠAVANJA: Poznato je da je evropska vrednost da sravnite i zapamtite sve i svakoga ko vam nije po volji!
Nakon saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu o novim saznanjima u istrazi događaja od 15. marta 2025. godine, pri čemu su nađeni novi dokazu o navodom zvučnom topu, Radio - televizija Srbije emitovala je sinoć specijalnu rekonstrukciju događaja sa protesta održanog tog dana.
Na pritiske na medijski javni servis RTS od strane lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa reagovala je predsednica parlamenta Ana Brnabić.
- Pošto od juče imate tu "Platformu za evropsku Srbiju", pretpostavljam da RTS-u neće biti dovoljno gašenje u toj vašoj "evropskoj" Srbiji, već im sledi da ih sravnite sa zemljom, nakon Arene (kao što je vaš "evropski" koalicioni partner Ješić rekao). Podrazumeva se da ste sve njihove novinare već zapamtili i da njima sledi šišanje i jahanje. Onda ćete polako preći na sve ostale medije u kojima vam se nešto ne sviđa. Jer poznato je da je evropska vrednost da sravnite i zapamtite sve i svakoga ko vam nije po volji. Verujem da u vašoj Platformi postoji i stavka o sekundama reklamnog prostora na RTS-u, kako ih sve kupiti, pa preprodati za mnogo više novca. Tako će izgledati sloboda medija u toj vašoj "evropskoj" Srbiji. Sve u svemu, obećavate da će sve biti isto kao pre 2012. Mediji da budu poslušni, sudije i tužioci da se biraju u opštinskim odborima vaših stranaka, ljudi da budu bez posla, plata da se smanji na 330 evra, a vi da se bogatite, jašete i šišate kao vladari neba i zemlje - napisala je Brnabićeva na Iksu.
Đilas je prethodno objavio na Iksu da je na RTS-u bio još jedan dokaz da jedan od prvih poteza nove vlasti mora da bude gašenje RTS,-a, ali i pokretanje krivičnih postupaka protiv svih koji su u ovakvim stvarima učestvovali - izvršilaca i naredbodavaca.
Kurir Politika