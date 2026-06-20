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Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Branko Stamenković ponovo se meša u rad Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i to tako što, prema rečima sagovornika iz pravosuđa, "daje sebi za pravo da komentariše postupanje u predmetima tog tužilaštva o kojima ne zna ništa".

Kako navodi sagovornik, Stamenković je juče upravo to uradio povodom predistrage pokrenute zbog sumnje na simulaciju upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine.

- Očigledno je da Stamenković ima za cilj da opstruiše rad VJT u Beogradu i da dovodi javnost u zabludu svojim neutemeljenim izjavama, jer iako priznaje da tužilac mora da pokrene postupak ukoliko se pojave dokazi o izvršenju nekog krivičnog dela, on istovremeno u svojoj izjavi ostavlja prostor za sumnju u postojanje takvih dokaza - objašnjava sagovornik.

Izvor iz pravosuđa ukazuje da je krajnje neprimereno, neprofesionalno i neodgovorno to što tužilac Stamenković, iako nije upoznat sa činjenicama i dokazima u konkretnom predmetu koji je u predistražnoj fazi, daje sebi za pravo da javno komentariše postupanje VJT u Beogradu i da u svojim izjavama izražava sumnju u isto.

Takođe, podseća naš izvor, upravo on već godinama unazad na različitim primerima pokazuje neprofesionalan odnos prema VJT u Beogradu, a naročito dok je bio na čelu Visokog saveta tužilaštva.

- U svojim poslednjim izjavama u medjima, čak pokušava da opstruiše rad ovog tužilaštva sramnim komentarima koji upućenima u rad javnog tužilaštva ne mogu da promaknu - dodaje sagovornik iz vrha pravosuđa.

Sa druge strane, naš izvor kaže da je "pitanje za gospodina Stamenkovića - zašto on kao neko ko je u Vrhovnom javnom tužilaštvu zadužen borbu protiv visokotehnološkog kriminala, više od godinu dana nije preduzeo nijednu dokaznu radnju u predmetima širenja panike i nereda nakon 15. marta 2025. godine iako je bilo jasno da "zvučni top" nisu upotrebili državni organi".