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Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin govorio je u intervjuu za list "Pečat" o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama i bezbednosnoj situaciji u zemlji.

On se osvrnuo na uslove koji se postavljaju pred Srbiju na evropskom putu, kao i na mehanizme koje država ima na raspolaganju u zaštiti svojih interesa:

- Ne znam koji to Srbin može da ispostavi cenu za Kosovo. Ja ne mogu, a ne mogu da prihvatim ni da sam stranac na Kosovu, da mi je boravak oročen na 90 dana, kao što bi bio u Berlinu - izjavio je lider Pokreta socijalista upitan da li to što se pravimo da ne znamo da nas na kraju EU puta čeka priznanje Kosova znači i da smo spremni da trampimo Kosovo i Metohiju za naklonost Brisela.

Vulin se osvrnuo na položaj Srba na Kosovu i Metohiji, kao i na reakcije međunarodne zajednice i mehanizme koje, prema njegovim rečima, Srbija ima na raspolaganju u zaštiti svojih interesa i građana.

- Kada smo mi to postali stranci? Šta radimo po tom pitanju? Država Srbija ima dva mehanizma: jedan je diplomatija i drugi je služba, odnosno sila. Meni su uvedene sankcije, mnogi Srbi trule u kosovskim zatvorima i pitam se kako se to nas niko ne boji, kako Kurti nema problem sa svojom politikom prema Srbima - može da uradi šta hoće i ne boji se da će se na njega primeniti izraelski model ili da će jednom zasedati Savet bezbednosti sa službama koji će reći da je nosilac antisrpke politike i da prema njemu moraju biti primenjena sva sredstva koje jedna država ima na raspolaganju - rekao je Vulin navodeći kao primer postupanje Izraela prema Hezbolahu i Hamasu.

Govoreći o pravosudnim i bezbednosnim merama, lider Pokreta socijalista je postavio pitanje o statusu nekadašnjih članova OVK:

- Zašto naslednici OVK tako lagano prolaze. Zašto smo pustili Šiprate koje smo ovde pohapspili umesto da smo ih razmenili za Srbe koji trunu u šiptarskim zatvorima? Zašto nismo objavili imena onih za koje znamo da su bili u redovima OVK pa da kada prolaze kroz ovu zemlju mogu biti uhapšeni? Neće biti pred istorijom opravdanja - poručuje Vulin.