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- Država Srbija, koja više nije na kolenima, se pored auto-puteva i fabrika i duhovno uzdiže. Možete mrzeti Vučića do sutra, Aleksandar Vučić je čovek koji je najviše u modernoj srpskoj istoriji uradio za crkvu - istakao je on.

On poručuje da je Žarko Ristić jedan od ljudi koji je poveo kampanju protiv njega, dodajući da je u pitanju "izdajnik" koji radi za Kurtija.

- Izvukao je to iz konteksta, namerno, da bi se narugao svetinji - kazao je Stojković.

Teolog je naglasio da je on dete i stipendista manastira Hilandar.

- Nakon završetka studija nastavio sam po blagoslovu igumana i Sabora da imam svoju ulogu u spoljnoj misiji. Spoljnu misiju i služenje manastiru Hilandaru nastavljam, imaću zadatke još sa blagoslovom igumana, ništa lažno nisam radio niti se predstavljao - kazao je on.

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