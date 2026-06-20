JA SAM DETE I STIPENDISTA MANASTIRA HILANDAR: Miloš Stojković o kampanji protiv njega - Nikada se više u modernoj srpskoj istoriji nije ulagalo u crkvu
- Država Srbija, koja više nije na kolenima, se pored auto-puteva i fabrika i duhovno uzdiže. Možete mrzeti Vučića do sutra, Aleksandar Vučić je čovek koji je najviše u modernoj srpskoj istoriji uradio za crkvu - istakao je on.
On poručuje da je Žarko Ristić jedan od ljudi koji je poveo kampanju protiv njega, dodajući da je u pitanju "izdajnik" koji radi za Kurtija.
- Izvukao je to iz konteksta, namerno, da bi se narugao svetinji - kazao je Stojković.
Teolog je naglasio da je on dete i stipendista manastira Hilandar.
- Nakon završetka studija nastavio sam po blagoslovu igumana i Sabora da imam svoju ulogu u spoljnoj misiji. Spoljnu misiju i služenje manastiru Hilandaru nastavljam, imaću zadatke još sa blagoslovom igumana, ništa lažno nisam radio niti se predstavljao - kazao je on.