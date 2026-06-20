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- Država Srbija, koja više nije na kolenima, se pored auto-puteva i fabrika i duhovno uzdiže. Možete mrzeti Vučića do sutra, Aleksandar Vučić je čovek koji je najviše u modernoj srpskoj istoriji uradio za crkvu - istakao je on.

On poručuje da je Žarko Ristić jedan od ljudi koji je poveo kampanju protiv njega, dodajući da je u pitanju "izdajnik" koji radi za Kurtija.

- Izvukao je to iz konteksta, namerno, da bi se narugao svetinji - kazao je Stojković.

Teolog je naglasio da je on dete i stipendista manastira Hilandar.