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Nakon protesta održanih 15. marta2025 godine, u javnosti su se pojavile brojne optužbe o navodnoj upotrebi takozvanog "zvučnog topa" protiv građana, dok su nadležne institucije iznele svoje nalaze i tumačenja događaja.

Paralelno sa bezbednosnim i političkim pitanjima otvorena je i šira debata o karakteru opozicionog delovanja uoči novih izbornih procesa i o tome da li politički blokovi danas građanima nude jasan program ili kampanju zasnovanu isključivo na protivljenju aktuelnoj vlasti.

Posebnu pažnju izazvale su i rasprave o granici između legitimnog protesta, političkog pritiska i posledica koje širenje netačnih informacija može imati na društvenu stabilnost. O ovim temama govorili su političar i advokat Branko Pavlović, političarka Gordana Čomić, poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević i savetnik ministra informisanja Perko Matović u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji, kod voditeljke Krune Une Mitrović.

Branko Pavlović istakao je da se predmet trenutno nalazi u najranijoj fazi postupka i upozorio da se javnost mora uzdržati od donošenja konačnih zaključaka.

- Ljudi često ne razumeju pravne nijanse. Trenutno govorimo o osnovima sumnje, što predstavlja najniži stepen indicija da je izvršeno neko krivično delo. Tužilaštvo sada prikuplja dokaze i tek će odlučiti da li postoje uslovi za pokretanje istrage, podizanje optužnice i dalje vođenje postupka. Tek nakon pravosnažne presude možemo govoriti o činjenicama koje su utvrđene u pravnom smislu - rekao je Pavlović.

Foto: Kurir Televizija

On smatra da je važno što je tužilaštvo javnost unapred obavestilo o pravcu istrage.

- Na ovaj način priprema javnost da ne bude iznenađena ukoliko bude pozivan veći broj ljudi radi prikupljanja obaveštenja. Mislim da je materijal do kojeg je tužilaštvo došlo pribavljen na zakonit način, ali treba biti veoma oprezan sa svim daljim kvalifikacijama - dodao je.

"Jako je važno da se utvrde sve okolnosti"

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević ocenio je da je važno sačekati rezultate istrage, podsećajući da ovakvi postupci traju godinama.

- Dobro je da tužilaštvo prikuplja obaveštenja kako bismo videli da li će biti narednih faza postupka. Ako mene pitate kao nekoga ko godinama prati pravosuđe, pravosnažnu presudu, ukoliko sve bude teklo uobičajenim tokom, teško možemo očekivati pre 2028. godine - rekao je Antonijević.

On je podsetio da je događaj od 15. marta izazvao veliko uznemirenje javnosti.

- Tada su postojali različiti scenariji i moglo je da dođe do mnogo ozbiljnijih posledica. Neko je mogao da strada u toj panici i zato je važno da se utvrde sve okolnosti - naveo je.

Foto: Kurir Televizija

Na pitanje voditeljke Krune Une Mitrović kako će se dokazivati navodi da se nešto nije dogodilo, Antonijević je objasnio da će upravo prikupljanje izjava i drugih dokaza dati odgovor na to pitanje.

- Ovde se govori o mogućem planiranju ili organizaciji jednog scenarija. Ako postoje indicije da je takav scenario razmatran, to je dovoljno da tužilaštvo nastavi istragu i utvrdi na koji način se postupalo. Mladi ljudi moraju da shvate da su zakonski okviri veoma jasni i da nema prostora za proizvoljno postupanje - rekao je Antonijević.

Savetnik ministra informisanja Perko Matović kritikovao je način na koji su pojedini mediji izveštavali neposredno nakon protesta.

- Dok su Branko Pavlović i Milan Antonijević mirno govorili o prezumpciji nevinosti i potrebi da se sačekaju činjenice, pojedini mediji su već tvrdili da je predsednik pucao građanima u leđa. Takvo izveštavanje doprinosi polarizaciji društva i stvara atmosferu u kojoj se unapred donose presude bez ikakvih dokaza - rekao je Matović.

Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, deo opozicije svoju političku strategiju zasniva na izazivanju novih društvenih kriza.

- Umesto da ponude politički program, pojedini pokušavaju da proizvedu situaciju koja bi dovela do nove mobilizacije na ulicama. Takav pristup nije zamena za političku artikulaciju i demokratsku raspravu koja treba da se vodi u institucijama - rekao je Matović.

Gordana Čomić poručila je da je za nju prioritet istraga o smrti studentkinje zbog koje je, kako je navela, uopšte i došlo do pronalaska sporne dokumentacije.

- Moj lični izbor bio bi da mnogo radije čujem da je istraga o smrti devojke zbog koje su istražni organi bili na fakultetu napredovala. Ta devojka je morala biti živa i to je za mene prioritet - rekla je Čomić.

Govoreći o navodima o "zvučnom topu", ocenila je da je ta tema postala deo političkih kampanja.

- Ta priča postala je kvasac za političke kampanje, i onih koji ne podnose vlast i same vlasti. Međutim, postojali su institucionalni mehanizmi kroz koje je opozicija mogla da traži odgovore, poput posebne sednice Skupštine ili sednice Odbora za kontrolu službi bezbednosti - navela je Čomić.

Foto: Kurir Televizija

Zašto Stamenković komentariše predmet koji nije video?

Nakon izlaganja Gordane Čomić, voditeljka Kruna Una Mitrović otvorila je pitanje kako će se u sudskom postupku dokazivati da do upotrebe "zvučnog topa" nije došlo ukoliko istraga utvrdi da je čitava priča bila fabrikovana.

Milan Antonijević ocenio je da će ključnu ulogu imati prikupljanje izjava građana i drugih dokaza tokom predistražnog postupka, naglasivši da je predmet istrage mnogo širi od samog zvuka koji su građani tvrdili da su čuli.

- Ovde se govori o drugom događaju, odnosno o mogućem planiranju i pravljenju scenarija. Ako se utvrdi da je postojala organizacija i da se o tome razgovaralo kao o mogućnosti, to je već dovoljan osnov da tužilaštvo nastavi istragu i utvrdi na koji način se postupalo. Mladi ljudi moraju da znaju da su okviri zakona veoma jasni i da Srbija danas ima zakonodavni okvir usklađen sa evropskim standardima, pa nema prostora za proizvoljne progone - rekao je Antonijević.

Voditeljka je potom otvorila i pitanje političke odgovornosti, pitajući kakvu budućnost mogu imati političke opcije koje su, kako je navela, svoje delovanje gradile na tvrdnjama za koje se sada u istrazi ispituje da li su bile neistinite. U tom kontekstu pomenula je i navode o izjavi tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva Branka Stamenkovića, za koje su pojedini sagovornici iz pravosuđa tvrdili da predstavljaju mešanje u rad Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

05:17 AFERA "ZVUČNI TOP" Zašto Stamenković komentariše predmet koji nije video? Izvor: Kurir televizija

Branko Pavlović odgovorio je da ne može da tvrdi da li je do takvog mešanja zaista došlo, ali je ocenio da niko nema pravo da utiče na predmet za koji nije nadležan. Istovremeno je upozorio da će dokazivanje eventualne krivične odgovornosti u ovom slučaju biti izuzetno složen proces.

- Lično sam uveren da nikakvog korišćenja zvučnog topa nije bilo, ali jedno je lično uverenje, a sasvim drugo dokazati nečiju krivičnu odgovornost pred sudom. To će za tužilaštvo biti veoma komplikovan posao i zato treba imati razumevanja za tok postupka i sačekati dokaze - rekao je Pavlović.

Antonijević je ukazao da odgovornost postoji i za javno izgovorenu reč, ocenjujući da su pojedini mediji i politički akteri prerano donosili zaključke o događajima od 15. marta.

- Onog trenutka kada u televizijskom studiju iznosite tvrdnje za koje nemate potvrđene činjenice, stvarate atmosferu polarizacije i linča. To ima posledice i na obične ljude, pa čak i na policajce koji zbog uniforme dobijaju pretnje na društvenim mrežama. Zato svako mora da ostane u granicama zakona i odgovornog javnog govora - zaključio je Antonijević.

02:11 Perko Matović u Pulsu Srbije vikend: "Stamenković se zaposlio u tužilaštvu ne zato što je stručan, nego zato što je to bio koalicioni sporazum" Izvor: Kurir televizija

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