Politika
TAČNO U 17.30 ČASOVA: Predsednik Vučić gost specijalne emisije
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće danas gost zajedničke specijalne emisije Pink, Prve i Informer televizije sa početkom u 17.30 časova.
Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu je tokom istrage o smrti devojke na petom spratu Filozofskog fakulteta otkrilo veliku količinu dokumenata takozvanih plenuma. Među tim dokumentima se nalaze i zapisnici sa sastanka na kom je planirana simulacija korišćenja "zvučnog topa".
Cilj svega je bila potpuna dehumanizacija predsednika Vučića i njegove porodice, kao i uvlačenje Srbije u građanski rat.
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