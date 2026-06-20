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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće danas gost zajedničke specijalne emisije Pink, Prve i Informer televizije sa početkom u 17.30 časova.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu je tokom istrage o smrti devojke na petom spratu Filozofskog fakulteta otkrilo veliku količinu dokumenata takozvanih plenuma. Među tim dokumentima se nalaze i zapisnici sa sastanka na kom je planirana simulacija korišćenja "zvučnog topa".

Cilj svega je bila potpuna dehumanizacija predsednika Vučića i njegove porodice, kao i uvlačenje Srbije u građanski rat.

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