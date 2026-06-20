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Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević rekao je da predsednik SAD Donald Tramp vidi Srbiju kao partnera sa kojim Amerika treba da razvija bližu saradnju. Poredivši lidere dve zemlje, Blagojević je naveo "da se Tramp bori za američki narod kao što se Aleksandar Vučić bori za ljude u Srbiji".

Blagojević je ocenio da je administracija Donalda Trampa promenila odnos prema Zapadnom Balkanu, posebno prema Srbiji. To bi, kako je dodao, moglo da predstavlja početak istorijski novog odnosa između Srbije i SAD, ističući da i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Donald Tramp imaju interes da do takvog približavanja dođe.

Foto: EPA/Al Drago Pool, E. Jason Wambsgans / Newscom / Profimedia

- Predsednik Vučić je skoro pozvao predsednika Trampa da dođe u Beograd. Kada se vratim u Vašington i budem razgovarao sa nekim ljudima iz Trampove administracije, pokušaću da taj zahtev pomerim prema vrhu. On zna da je pozivan više puta i verujem da je predsednik Vučić u pravu kada kaže da će srpski narod prihvatiti predsednika Trampa, poželeti mu dobrodošlicu, jer su prethodne administracije bile loše prema Srbiji - dodao je on.

Blagojević je kritikovao ranije američke administracije, navodeći da su, po njegovom mišljenju, vodile lošu politiku prema Srbiji, te je izrazio žaljenje zbog svoje ranije podrške politici Bila Klintona, posebno u vezi sa bombardovanjem Srbije 1999. godine.

- Sramim se što sam bio u Demokratskoj stranci koja je bila tako loša prema Srbiji. Ja sam onovremeno podržavao Bila Klintona, koji je, međutim, bombardovao Srbiju bez ikakvog odobrenja. Tada sam Klintona nazvao Putinom pre Putina, jer je on učinio upravo ono što je Putin uradio. Napao je drugu zemlju bez odobrenja. Klinton i NATO su ukrali deo države koji Srbiji pripada, a to je Kosovo - objasnio je Blagojević.

Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Bivši guverner je izjavio i da Srbija, prema njegovom mišljenju, beleži snažan ekonomski rast, kao i da je "energija države" veoma jaka. Naveo je i da je bruto domaći proizvod Srbije u porastu i da su plate i penzije od 2012. godine navodno višestruko povećane, što je pripisao aktuelnom rukovodstvu.

- Srbija bi mogla da bude saveznik kakav je ranije bio Viktor Orban. Postoje značajne ekonomske prilike za saradnju sa SAD, uključujući i potencijal za rast američkih kompanija u regionu. Važno je da SAD prepoznaju strateški značaj Zapadnog Balkana i da pažljivo biraju partnere u regionu - rekao je Blagojević.

Govoreći o tome gde vidi odnose Srbije i SAD u narednih pet do 10 godina, Rod Blagojević je odgovorio da očekuje snažan savez. Međutim, dodao je da bi to moglo da se promeni u zavisnosti od političkih okolnosti u SAD.

- Ukoliko bi se Demokratska stranka vratila na vlast, odnosi mogli da budu drugačiji - rekao je Blagojević i dodao da predstojeća specijalizovana izložba Ekspo2027 predstavlja dodatnu šansu za ekonomski razvoj i saradnju.