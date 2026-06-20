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Više javno tužilaštvo u Beogradu je tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu otkrilo veliku količinu dokumenata takozvanih plenuma, a među njima se nalaze i zapisnici sa sastanka na kojem je planirana simulacija korišćenja "zvučnog topa".

Informacije VJT-a jasno ukazuju da su blokaderi unapred konstruisali laž o upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta, a cilj svega je bila potpuna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i uvlačenje Srbije u građanski rat.

Foto: Printscreen

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da se u celom ovom slučaju može prepoznati sprega različitih antisrpskih struktura.

- Opozicioni korpus u čitavom svom svetlu niti može da ospori objektivna postignuća ove vlasti, niti može da građanstvu Srbije predstavi kakvu bi to korist imali da oni dođu na valst. Nijedan argument ove opozicije očigledno ne može da bude racionalno predstavljen, pa se zato atakuje na Aleksandra Vučića, dobrim delom po nalogu njihovih finansijskih i političkih sponzora iz antisrpskog dela Evropske unije - upozorava Kojčić.

On podseća da izmišljotina o upotrebi zvučnog topa nije prva u novijoj istoriji ove zemlje, s ciljem da se sruši njena suverenost.

- Još od izmišljenog trovanja albanskih đaka 1990. godine, preko Vokerovih laži da su u Račku ubijeni civili, što je poslužilo kao povod za bombardovanje naše zemlje, pa do ovog poslednjeg slučaja sa zvučnim topom. Sve te laži dolaze iz istog izvora, pa neka mi bude dopušteno da posumnjam, kako je to rekao pokojni gospodin Raca, i da se pad nadstrešnice u Novom Sadu dogodio po nekoj neprijateljskoj zamisli. Međutim, suvereni narod Srbije prepoznao je koja vlast i koji čovek štite njegovu suverenost, njegov napredak i njegovu budućnost. Sve ove laži, na čelu sa zvučnim topom, ostaće zabeležene u istoriji beščašća otpadnika od svog sopstvenog naroda - zaključuje profesor Kojčić.