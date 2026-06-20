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Otkrivanjem planova blokadera za simuliranje udara "zvučnog topa", do kojih je došlo VJT u Beogradu tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu u Beogradu, konačno se pokazalo ono što je većinski deo naroda znao - da je cilj svega bila dehumanizacija Aleksandra Vučića i izazivanje građanskih sukoba i rata u Srbiji.

Cilj cele blokaderske operacije, koja je podržana spolja i od strane pojedinih medija u Srbiji, bilo je da predstave Vučića kao "vrhovno zlo", čoveka koji svom narodu "puca u leđa".

Cela porodica Aleksandra Vučića je označena kao zločinačka, od njegove dece do roditelja, a sada, kada je u potpunosti otkriveno do detalja kako su blokaderi planirali haos i najveću laž ovih prethodnih godinu dana, niko od njih neće dobiti ni izvini.

I pored svega, iako je znao da je u pitanju laž, Vučić je stoički podnosio napade i neistine, pokušavajući da se protiv njih bori argumentima, što je postalo gotovo nemoguće u eri društvenih mreža.

1/9 Vidi galeriju Zvučni top dokumenti Foto: VJT

Sam Vučić je o tome govorio nedavno, i stavku po stavku je razložio mehanizam dehumanizacije.

- Moramo od Vučića da napravimo nečoveka. Kampanja kriminalizacije, radite je uvek... Ne ide najbolje ali neki trag će da ostavi. kampanja negiranja rezultata, ne ide nam dobro, nastavićemo sa njom, možda će nekada da ostavi nekog traga. Moramo da Vučića predstavimo kao nekoga ko nije čovek, posle toga više nije važno kakvi su rezultati. Počnite da tučete po tome da Vučić jednostavno nije čovek - objasnio je predsednik i dodao:

- Prvo, on nije Srbin, otac mu nije Srbin, otac mu je neki Albanac. Ja sad treba da priđem svojoj majci, ocu i da kažem možete vi da demantujete to ili šta da radim? Kad nam je umrlo dete na porođaju, pa su rekli, pa ti si tukao suprugu u stomak.

- Rekli su zvučni top 15. marta, po udžbenicima obojene revolucije: "Vučić je pucao u leđa svom narodu". Kada vi kažete da je neko pucao u svoj narod, ko će posle toga da glasa za tog čoveka, ako je on pucao u narod.