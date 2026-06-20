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Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Miloš Vučević razgovarao je danas sa građanima Bele Palanke, slikao se sa njima i tom prilikom probao specijalitete koje su pripremili. Vučević je tom prilikom pozvao sve građane da prisustvuju velikom skupu SNS-a koji je zakazan za 27.jun.

Predsednik SNS se osvrnuo i na aferu "zvučni top", kao i na sve laži koji su blokaderi i blokaderski mediji plasirali javnosti.

- Sve to što su radili, sve laži koji su izgovorili radili su isključivo zbog destabilizacije države koja bi dovela do građanskog rata. A ko će biti pozvan na odgovornost, nije na meni da kažem, to je pitanje za tužioca, ali niko unapred ne može da bude oslobođen tužbe i izbegne krivičnu odgovornost samo zato što je deo neke politike - kazao je Vučević.

Na pitanje o tome da prokomentariše navode blokadera da je Vučević taj koji targetira studente blokadere, on je odgovorio:

- Oni sprovode targetiranje, oni su ti koji targetiraju sve ljude koji ne misle kao oni. Bilo da su pevači, glumci, deca, stariji ljudi, političari... Oni su hteli da izvrše vojni puč, hteli su građanski rat, apsolutno je sve jasno. Istina je jedna, ne mogu da budu dve istine - ili je bilo zvučnog topa ili nije, a sad je vreme da se utvrdi ko je kriv za plasiranje takvih laži kao i za odgovornost zbog takvih postupaka - rekao Vučević.

Istakao je i da narod sve vidi i da je sada sve jasno.

- Narod sve vidi i ja sam siguran da će doneti pravu odluku za koga treba glasati. Ne zaboravite da oni koji pokušavaju da se bave politikom govore konstantno kako ćemo mi odgovarati i završiti iza rešetaka, kako oni to mogu unapred da kažu - istakao Vučević.