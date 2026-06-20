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Novi dokazi u istrazi povodom afere "zvučni top", koja je prema izvorima iz vrha srpskog pravosuđa, sada već očigledno montirana, bacaju potpuno novo svetlo na spregu pojedinaca iz tužilaštva sa političkim aktivistima!

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je tada, neposredno nakon masovnog protesta održanog 15. marta, predistražni postupak protiv pojedinih lica zbog sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje panike i nereda.

- Ključne aktere ove sabotaže spasila je tada, postalo je potpuno jasno, glavna tužiteljka Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, Ivana Pomoriški, što nije iznenađenje za one koji poznaju političku biografiju Ivane Pomoriški. Reč je o bivšoj istaknutoj članici Lige socijaldemokrata Vojvodine, poznatoj da se zalagala za nezavisnu Vojvodinu i cepanje Srbije, a svojevremeno je u medijima govorila kako srpske sudove treba do temelja spaliti - tvrdi sagovornik iz srpskog pravosuđa.

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Pomoriški je, prema njegovim rečima, na funkciju tužiteljke došla direktnom partijskom linijom vojvođanskih autonomaša, preko Zagorke Dolovac i njenog kuma Bojana Pajtića, inače bliskih prijatelja njenog svekra Branislava Pomoriškog.

- Imajući u vidu odakle su koreni blokaderske revolucije u Srbiji, odnosno ko su među najglasnijim blokaderima, ne čudi dakle njen napor da sigurne zatvorske kazne spasi svog partijskog kolegu, Aleksandra Olenika, predsednika stranke Lige socijaldemokrata - navodi on.

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Aleksandar Radić, za kog dodaje da je "samozvani vojni analitičar i saradnik blokaderskog medija", i Aleksandar Olenik su u medijima i na društvenim mrežama, prema rečima sagovornika, izričito tvrdili da su bezbednosne snage koristile vojno uređaj, tzv. "zvučni top", tzv. LRAD protiv mirnih demonstranata.

- Olenik je na sličnim medijsko-propagandnim platformama u više navrata javno pozivao ljude koji su osetili tegobe, mučninu, zujanje u ušima i dezorijentaciju, da se hitno jave lekarima i uzimaju medicinske izveštaje. Tužilaštvo je ovo kvalifikovalo kao svesno podizanje tenzija i organizovano širenje straha u javnosti - podseća.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izdao je tada hitno, obavezujuće uputstvo za njihovo privođenje i procesuiranje zbog izazivanja panike i nereda.

- Pošto se krivično delo širenja panike preko medija i interneta vezuje za prebivalište osumnjičenih ili lokaciju izvršenja, delovi predmeta su zbog mesne nadležnosti ekspresno prosleđeni Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, kojim rukovodi Ivana Pomoriški.

Umesto da postupi po prikupljenim operativnim podacima i nalogu više instance, šefica Trećeg OJT je iskoristila svoju poziciju da zaštiti svog bivšeg stranačkog kolegu Olenika - objašnjava na koji način je uspela da ga zaštiti i dodaje da je Pomoriški tada uložila prigovor Visokom savetu tužilaštva preko nižih postupajućih tužilaca, i time uspela da izdejstvuje formalno ukidanje obavezujućeg uputstva VJT-a, pod izgovorom "nezakonitosti" naloga.

Izvori iz pravosuđa ukazuju na to da Pomoriški već duže vreme svesno pomaže blokadere, sistematski odbijajući da procesuira brojne slučajeve, nasilničko ponašanje i blokade saobraćajnica koje već skoro dve godine organizuju ove grupacije, čime je kako tvrde "Treće OJT pretvoreno u sigurnu kuću za političke aktiviste".

- Olenik je poverljiva dokumenta iz slučaja ubrzo podelio na svom Tviter profilu, što nije prvi put da iz Trećeg OJT cure poverljivi podaci. Godinama unazad Marinika Tepić, takođe partijska koleginica Pomoriški, javno je delila poverljive podatke iz predmeta koji se vode u ovom tužilaštvu. Krajem oktobra prošle godine, pripadnici Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ušli su u službene prostorije Trećeg osnovnog javnog tužilaštva na Novom Beogradu, gde su istraživali kako je fotografija sa saslušanja osumnjičenog za ucenjivanje bivšeg fudbalera dospela u javnost - podseća sagovornik iz vrha pravosuđa.