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Sin generala Ratka Mladića Darko Mladić izjavio je za lokalne medije da će generala 29. juna ponovo posetiti neuropsihijatar iz Srbije.

- Tada će da ga obiđe neuropsihijatar iz našeg tima i da sagleda njegovo stanje - rekao je Darko Mladić i dodao da će on pre toga sa svojim mlađim sinom ići kod oca u posetu.

On je rekao da je zdravstveno stanje generala Mladića danas nešto bolje i potvrdio da se porodica trudi da se sa generalom, koji teško priča, čuje svaki dan.

- Tako je bilo i jutros. Mogao je nešto bolje da govori, ali to je uglavnom sve isto. Uspeli smo da razmenimo nekoliko rečenica. Tako to ide, morate da izvlačite reči iz njega - objasnio je Darko i dodao da je razgovor najvažnija terapija za generala.

Darko Mladić sin generala Ratka Mladić Foto: Kurir Televizija

Nekadašnji glavnokomandujući Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je zbog ponovljenih moždanih udara izgubio moć govora.

Predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je 14. maja zahtev da se generalu Mladiću odobri liječenje u Srbiji uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, a ne zbog akutnog pogoršanja.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, a Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbijao zahtev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu i lečenje u Srbiji.