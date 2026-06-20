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Nova otkrića o planiranju lažne afere "zvučni top" od strane blokadera, i posledična dehumanizacija predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i pokušaj da se Srbija uvuče u građanski rat, tema su specijalne emisije tri televizije - Informer TV, Pinka i Prve.

U 17.30 časova predsednik Aleksandar Vučić biće gost emisije, gde će govoriti o najnovijim informacijama koje su isplivale u javnost.

Vojislav Šešelj je rekao na početku emisije da je porodica predsednika Vučića zabrinuta, i partijski saradnici, i poručio je da predsednik mora da vodi mnogo više računa.

- Upozoravao sam o namerama kavačkog klana da ubiju Aleksandra Vučića. Neće birati sredstva da to učine. A on bi trebalo da izbegava da ide na ona mesta gde ne treba da bude. Govorio sam mu da ne ide u Srebrenicu, on je otišao. To je bila nameštaljka da ga ubiju, na ponižavajući način, kamenjem. Sreća da je poveo mnogo više policajca, i da je policija RS bila tamo, i da je uspešno zaštićen - rekao je Šešelj.

Foto: screenshot prva tv

Dragan J. Vučićević je rekao da ove laži o zvučnom topu nisu pokušaj streljanja Vučića, već da je on ustvari streljan.

- Namerno su izabrali reč zvučni top, da bi mogli da pucaju u Vučića da ga ubiju. Kada optužite predsednika Srbije da je pucao u svoj narod... Imate onog iz Danasa koji je rekao: "Pucao si Vučiću u moju ćerku". Nije to slučajno ništa. Gledao sam kako sada pokušavaju da se vade. Nijedan medij iz regiona, u vlasništvu Šolakove hobotnice i drugi, nijedan nije preneo tu vest. A sada se vade sa pričom: "To je samo rečeno" - rekao je Vučićević.

Foto: screenshot prva tv

Potom je prikazan snimak na kom se vidi šta su planirali blokaderi.

12:42 Rekonstrukcija afere "Zvučni top" Izvor: Kurir

Vučićević ističe da su oni, koji su isplanirali priču sa zvučnim topom, stampedom i izazivanjem panike, želeli da neko tog dana nastrada.

- Ko god je bio na velikim skupovima zna za taj fenomen. Čista je sreća da niko nije stradao. Imate novinarku nekog njihovog medija se javila sva krvava, isekla je ruke i pala na neko staklo. Da je neko stradao, onda bi taj neko bio predstavljen kao žrtva zlog Vučića koji je pucao na ljude. Mi bismo onda imali građanski rat - kazao je on.

Branko Babić je istakao da je ovo potpuno nenormalno, i da su blokaderi juče izjavili da to što su spominjali zvučni top znači da su bili "odgovorni".

Foto: Screenshot

- Šta je odgovorno u tome da dok je 15 minuta tišine da narediš svojim ljudima da skidaju prsluke i krenu da trče. Tih deset će izazvati njih 100, pa 1000 da trče za njima. Mogli su da dovedu do toga da gnječenjem ubiju hiljadu ljudi. To je sve bilo smišljeno - rekao je on.

Biznismen ističe da su u pitanju isti idioti koji su uneli eksploziv na fakultet i stavili ga ispod vrelog radijatora.

- Koji se upalio, i posle kojeg je poginula devojka. To su deca koja nisu dostigla nikakvu zrelost. Oni kažu da nisu dužni nikome da odgovaraju! Pa neće biti! Moraš da se pojaviš kada tužilaštvo zove, nisi ti za mene Božije biće, koje je iznad svega, ti moraš da odgovaraš. I mi hoćemo da znamo šta se desilo, cela Srbija hoće da zna - rekao je Babić.

Prikazan je i snimak devojke koja je pala i povredila ruku, a koja je sama rekla da je neko više puta pokušao da "fejkuje", tačnije izazove stampedo.

Gosti su ukazali da se prvi oglasio Zdravko Ponoš, koji je pokrenuo te dezinformacije o zvučnom topu.

Šešelj kaže da je Ponoš učesnik najužeg kruga zavere.

- Znao je šta se izvodi, i imao je zadatak da objasni narodu njihovu verziju događaja. Što se tiče stampeda, on je sprečen spontano. Oni su hteli da narod trči pravo, a ljudi su se sklonili u stranu, pa su brzo počeli da se vraćaju u centralni deo ulice. Da je krenuo stampedo, najbrži bi pobegli, a oni koji bi se spotakli bili bi pregaženi. Tu je moglo da bude stotinjak mrtvih - rekao je političar.

Foto: screenshot prva tv

Kaže da je srećna okolnost što oni to nisu dobro predvideli.

- Oni nisu stručnjaci, stručnjaci su glavni organizatori. Oni su početnici. Ne znaju kako se snalaziti u određenim situacijama. Videli ste da je i bilo planirano da do prvog sukoba dođe pred Narodnom skupštinom, i da po svaku cenu neko pogine. Ti vodeći blokaderi, koji su trebali da izvedu akciju, stalo je njima da neko pogine, ali da to ne budu oni. Ako su stajali pred masom i dirigovali, onda su bili u najvećoj opasnosti. Zato su se predomislili, nisu izvršili naređenje, i najveći deo mase su poveli prema Slaviji - rekao je on.

Podsetili su na izjavu Radeta Radovanovića iz Danasa, koji je rekao da je "Vučić pucao u njegove najbliže".

- Sada ćemo videti kada tužilaštvo krene da šalje pozive, mora i njemu - poručio je Vučević.

Branko Babić kaže da niko ne može da ospori ekonomske rezultate koje je postigao predsednik Vučić, i da se zato primenjuje totalna dehumanizacija.

Foto: Screenshot

- On je pucao na decu, ubijao u Ribnikaru, Duboni, on je spaljivao ljude u visokim pećima 2014. godine - rekao je Babić, i dodao da posle toga kreće kriminalizacija, i da se Vučić predstavlja kao vođa kriminalne organizacije.

Gosti su ukazali na umešanost pojedinih ljudi iz tužilaštva, poput Borisa Majlata, koji su instalirani u državnim institucijama.

Novinar Oliver Jakšić zapitao je da li će Srđan Milivojević biti pozvan na odgovornost, zbog izjava da je Vučić "pucao u leđa naroda".

- On jeste iznad zakona očigledno, on ovo ne bi govorio da ne misli da je iznad zakona - poručio je Babić.

Šešelj je ukazao na pokojnog Đuru Racu, koji je govorio da je pad nadstrešnice, kada je poginula njegova ćerka, diverzija.

- Motiv je bio da se Kinezima pokvari upliv u ekonomski razvoj Evrope, da se oni na neki način proglase krivim. Drugo, da se odgovornost obruši na režim. Istraga ne ide u pravom pravcu, ona se ustvari uopšte ne vodi. Tamo gde se ukazala potreba da se istraga koncentriše, ništa se ne radi - rekao je političar.

Kaže da je neophodno hapsiti tužioce i sudije koji ne postupaju.

Branko Babić je ponudio milion evra nagrade u kešu za svakoga ko donese dokaz da je iskorišćen zvučni top na skupu 15. marta.

Šešelj je rekao da je ruska inspekcija, na naš poziv, utvrdila da nije bilo upotrebe zvučnog topa.