PAO SLUČAJ "SAFARI"! Nemački novinar Mihael Martens: Nema dovoljno dokaza, naravno da nema! Cela priča je loša šala
Nemački novinar Mihael Martens oglasio se na mreži Iks povodom pisanja Rojtersa da italijansko tužilaštvo nema dovoljno dokaza u slučaju "Sarajevo safari", u vezi sa kojim se pojavila skandalozna tvrdnja da je u njemu učestvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Naime, Rojters je u četvrtak izvestio da italijansko tužilaštvo koje istražuje optužbe za "snajperski turizam", poznat i kao slučaj "Sarajevo safari", trenutno nema dovoljno dokaza da zatraži podizanje optužnice protiv bilo kog osumnjičenog, pozivajući se na izvor direktno upoznat sa slučajem.
Kako je istakao nemački novinar, cela priča je bila loša šala.
"Iznenađenje, iznenađenje: Rojters izveštava da tužilaštvo u Italiji "trenutno" nema dovoljno dokaza da pokrene suđenje za navodni "Sarajevo safari" (bogati turisti koji ubijaju ljude iz zabave). Naravno da nema. Cela priča je loša šala. Inače:", naveo je novinar uz link ka vesti Rojtersa.
Vučić o skandaloznim optužbama o "sarajevskom safariju"
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je jednom prilikom o napadima na njega i njegovu porodicu, a posebno se tada osvrnuo na skandalozne optužbe o "sarajevskom safariju" i njegovom navodnom učešću u tome.
On je prokomentrisao hrvatskog novinara Domagoja Margetića, koji je i plasirao laž da je Vučić navodno učestovao u pucanju snajperom na civile tokom opsade Sarajeva pre tri decenije.
- Što se tiče "Sarajevo safarija", kada se neko vadi na to da je stavio znak pitanja ili da se pozivao na izvore... Vi znate da se ne pozivate ni na kakve izvore kada govorite o Margetiću, hrvatskom agentu, koji je lagao i za moju ćerku da ima vilu u Berlinu, znali ste sve to... I niko se nije stvarno pozivao na to i niko nije pomislio da se tako nešto desilo, nego im je palo na pamet da to kažu i naravno preko bednika odavde... Koliko je to glupo to je fascinanto, imate stotine svedoka... - rekao je tada Vučić.
On je potom dodao da se na snimku na kojem se on vidi - i koji je proširen s tvrdnjom da drži pušku - zapravo vidi da drži stativ od kamere.
- Pogledajte i snimak koji puštaju, na njemu se vidi da držim stativ od kamere, samo pogledajte sa kakvim lažovima imamo posla, vodili su postupak da sam bio u okolini Srebrenice, a nikad nisam tamo bio u to vreme. Svaki put je to potrebno, kada je važno da se nešto u Srbiji sruši... Izgleda da sam se osećao dovoljno slobodnim da govorim istinu pa sam mnogima na različitim stranama smetao, što me čini najponosnijim - zaključio je tada Vučić.
Edin Subašić, bivši obaveštajac Armije BiH, govorio je o slučaju "vikend-snajperista“ o kojima je tužilaštvo u Milanu pokrenulo istragu.
- Vučić je poslednji čovek na svetu kojeg bih ja uzeo u odbranu. Ali, on zaista nije bio deo fenomena "(Sarajevo) safari". (...) Vučić se ne uklapa u profil safari lovaca o kojima ovde govorimo. Ako je i pucao, on sigurno nije plaćao za to, niti je bio deo tih aranžmana - izjavio je Subašić u intervjuu za tabloid "Danas".
Komentarišući prijavu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa “Sarajevo safarijem” koju su podneli novinar iz Hrvatske Domagoj Margetić i advokat iz Srbije Čedomir Stojković, Subašić je rekao da Margetić i Stojković svojim krivičnim prijavama o Vučiću u safariju zapravo "kontaminiraju istrage u Milanu i Sarajevu nepotrebnim optužbama koje je lako pobiti".
Kurir.rs