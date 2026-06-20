Edin Subašić, bivši obaveštajac Armije BiH, govorio je o slučaju "vikend-snajperista“ o kojima je tužilaštvo u Milanu pokrenulo istragu.

- Vučić je poslednji čovek na svetu kojeg bih ja uzeo u odbranu. Ali, on zaista nije bio deo fenomena "(Sarajevo) safari". (...) Vučić se ne uklapa u profil safari lovaca o kojima ovde govorimo. Ako je i pucao, on sigurno nije plaćao za to, niti je bio deo tih aranžmana - izjavio je Subašić u intervjuu za tabloid "Danas".

Komentarišući prijavu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa “Sarajevo safarijem” koju su podneli novinar iz Hrvatske Domagoj Margetić i advokat iz Srbije Čedomir Stojković, Subašić je rekao da Margetić i Stojković svojim krivičnim prijavama o Vučiću u safariju zapravo "kontaminiraju istrage u Milanu i Sarajevu nepotrebnim optužbama koje je lako pobiti".