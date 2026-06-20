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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je zajedničke specijalne emisije Pink, Prve i Informer televizije i govori o lažnoj aferi "zvučni top".

- Jednom sam rekao da je sve perverzno inverzno, ni ja ni mi nismo pucali u njih. Oni jesu neometano pucali u mene sve vreme. To što su me ubijali, verovatno i uspeli kao čoveka ili bar da ljudi nemaju predstavu o meni kao ljudskom biću, kod dobrog dela ljudi. To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Nije to bila samo pamet odavde već i iz regiona i drugih različitih strana. Želeli su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, radi i gradi i koja je postojala do 2012. Srbija propadanja i neuspeha. Nisu uspeli zahvaljujući građanima ove zemlje. Uspeli su nešto. Drago mi je zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko "Sarajevo safarija". Naš narod bi bio kriv i optuđen.

- Sa majkom sam razgovarao, stara baka, ona rida ne može da zaustavi suze kako je čula ovu vest malopre. Čim prođe post kaže prvi put ću da ugasim kandilo posle godinu i po dana. Gledala sam šta ti sve rade. Nisam mogao nikoga da zaštitim u svojoj porodici. Sve to je sitnica u odnosu na to šta su želeli da urade našoj zemlji.

- Valjevski slučaj, to je najveća prevara. Veća od svega ovoga. To je ozbiljnije osmišljavano. Morali su da idu sa najbrutalnijom laži. Toliko im se žurilo da izazovu građanski rat u Srbiji. Ovo što sam ja bio meta, valjda moja porodica zna gde sam ja bio, da li sam nosio pušku i gde. Kako mogu da odem kod roditelja i da kim kažem hoćete li da kažete ostalima da ste moji roditelji? Kako da to pitam starog oca i staru majku? Od toga nema odbrane. Pevali su mi najpogrdnije slogane uz "Aco, Šiptare". Ne smete da kažete ništa jer je tu majka stradalog. Bog sve vidi, Bog sve vrati. Juče je VJT, da se neko ne naljuti, ono je skupilo ghrabrosti da uradi ono što je trebalo pre godinu dana. Srećan sam što sada jesu uradili.

- Kompanija inostrana je demantovala odmah. Ruska služba bezbednosti. To je unutrašnja služba bezbednosti. Američka firma je takođe rekla da to nije tačno. Deo ljudi koji je bio kod lekara je svestan bio da laže. Molim tužioce da budu obazrivi i da ne gonimo ljude koji su pod uticajem opake manipulacije. Jedan deo ljudi koji su išli kod lekara je mnogo manji nego što su prijavljivali. Naknadno su došli posle dva dana. Nemoguće je da od posledica zvučnog topa dođete posle dva dana. Dženesis kompanije je demantovala je upotrebljen. Ruska služba bezbednosti da ugrožava svoj ugled. Bivši KGB? Oni su demantovali. Nemačka firma takođe. Deo tih ljudi koji su sejavljali kod lekara znao je da lađe. Drugi deo nije znao.

- Obratite pažnju na još jedan detalj, molio bih vas. Još dva detalja samo. I onda mislim da smo o tome skoro sve rekli. A nijedan od regionalnih medija ništa nije rekao. Svi oni koji učestvuju svakoga dana u najgoroj mogućoj hajci i kampanji, harangi protiv države Srbije i protiv mene i protiv svih drugih, reč nisu rekli o pokretanju postupka. Jer su sve vreme lagali. Oni su sve vreme, kako sami kažu, jedan ružan izraz, pumpali i radili na rušenju naše države. Kako sad da objasne svojim čitaocima, gledaocima, slušaocima, svima drugima da su lagali sve vreme? I nemojte da smetnete još jednu stvar. Pošto vidim da ste prihvatili njihov narativ kako se to ticalo Autokomande, pa nije uspelo na Autokomandi, pa će negde drugo. Obratite pažnju. Laž je to sve. Bilo je to generalno, ali suštinski prihvaćeno za 15. mart. Evo vam ga dokaz. A što je delovodni broj, što je evidentacioni broj, kako god to da nazovete, pogledajte ga. On je 25. februar. Šta radite 25. februara ako je Autokomanda bila 27. januara? Niste primetili, ja sam čovek detalja. Ja sam čovek detalja i čudno mi je da to niko od vas nije primetio u studiju. Ali vas molim, pokažite sam dokument i videćete u gornjem desnom uglu na ekranu, a u gornjem levom uglu na papiru, videćete da stoji 25. februar. Teško je ljudima koji su videli da su zbog nečega morali da idu ka fasadama. Nije im jasno zbog čega. Morate da razumete. Oni učestvuju u revoluciji. Tim ljudima ništa ne zameram. Oni misle da rade nešto veliko za svoju zemlju. Ogroman broj mladih ljudi koji veruje da pravi istoriju. Ogroman broj ljudi koji kaže: "E, konačno sam dočekao, radim nešto bitno, radim velike stvari za moju Srbiju." Neko me je sklonio sa sredine ulice i otišao sam 20, 30 metara levo ili desno. Jer za njih su studenti bili, kada čuju reč "studenti", kao da su čuli reč "bogovi". Što je neverovatan, baš da iskoristim termin koji su oni koristili pogrešno, fetišizam. Dakle, oni su kad kažu "studenti" su rekli "svi uz fasade". Da, da. I kad krene njih 10, 20, vidite, dvojica, trojica ostaju na sredini, ništa im se nije desilo. Ništa, naravno, pošto je sve bilo izmišljeno. Tako ide stampedo. To sam gledao bezbroj puta na stadionima.

- Ono što smo mi dobili danas u vašem filmu, bolje nego prikazano sinoć na RTS-u, jeste ono šta se dogodilo. Mi smo znali šta se nije dogodilo. Mi smo znali da nije bilo zvučnog topa. Apsolutno smo znali. Od prvog trenutka smo to govorili. Ja sam ponudio mesto predsednika Republike istog sekunda ukoliko se pokaže da je bio zvučni top, dakle da smo dejstvovali zvučnim topom. Znali smo da nismo.Moram da kažem da uz materijal tužilaštva i uz sve ono što su službe prikupljale, kako je to delovalo i kako je išlo uz njihove naredbe, sada svakome je potpuno jasno kako se taj talas širio od Kajmakčalanskog kamena, dakle na uglu Pionirskog parka, dakle Kneza Miloša i Takovske, preko Dragoslava Jovanovića i platoa ispred Narodne skupštine Trga Nikole Pašića, i dalje ka Terazijama, odnosno Beograđanki i Slaviji. Po prvi put smo shvatili konačno šta je to što se dogodilo. Sve je to pripremljeno. Sad tu ima priča da li je na zgradi ove nauke ili kako se već zove zgrada bio neki zvučnik koji je trebalo da iscenira to sve ili nije. To će sad istraga da ustanovljava i ne želim u to da se mešam. Kada imate tu vrstu manipulacije, tu vrstu tako snažnih emocija kod ljudi, koji onda dođu i kažu i moraju da okrive nekoga zašto nisu uspeli tog dana da sruše vlast, kod njih se javlja: "Pa jeste, desilo se. Mora da se desilo nešto. Vidi, zlikovci su to i to uradili." Oni počinju da veruju u to. Nemojte da vas podsećam da smo imali političare koji su nam, mrtvi, ozbiljni, a vrlo obrazovani, inteligentni i sposobni ljudi, objašnjavali da su da su postili tako što su jeli kajmak sa šećerom donosila baka Stana i tako dalje. Ljudi su sebe uverili u to. Ljudi sebe ubede u to. Jedan deo takvih ljudi postoji. Naravno, postoji onih koji su politički monstrumi, koji mogu da izmisle šta hoće i koji su unapred znali da je sve što kažu da sve lažu. Za njih je to strašna sramota.