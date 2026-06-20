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"Hiljadu puta izgovorena laž nikada neće postati istina. Ali ponekad uspe da zauzme mesto koje pripada istini. Na neko vreme", navela je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- Istorija nas tome uči iznova i iznova. Bilo je trenutaka kada su netačne tvrdnje bile dovoljne da promene tok političkih događaja, izazovu krize, pa čak i ratove. Kasnije su činjenice isplivale na površinu, ali šteta je već bila učinjena. Jer onima koji laž stvaraju nije uvek cilj da ona traje večno, dovoljno je da traje onoliko koliko je potrebno da proizvede posledice.

Više od godinu dana slušali smo istu priču. Da je država upotrebila "zvučni top" protiv sopstvenog naroda. Ta tvrdnja je ponavljana toliko puta da su mnogi počeli da je prihvataju kao činjenicu, iako za nju nije bilo dokaza.

A sada saznajemo da Više javno tužilaštvo istražuje navode da je čitav taj scenario bio planiran još dva meseca pre protesta, sa idejom da se inscenira događaj, optuži država, izazove haos i Srbija predstavi kao zemlja koja nasrće na sopstvene građane.

Ukoliko se ti navodi potvrde u postupku koji je u toku, to ne bi predstavljalo samo političku manipulaciju, već pokušaj da se jednom dobro osmišljenom laži proizvedu dalekosežne političke posledice, u zemlji i van nje.

Zato danas svi koji su mesecima bez trunke rezerve presuđivali, optuživali i širili tu priču duguju javnosti bar jedno pitanje sebi: šta ako ste sve vreme bili deo jedne velike laži?

Istina ponekad kasni. Ponekad se probija sporo. Ali kada stigne, ona ne razotkriva samo laž. Ona razotkriva i motive onih koji su je stvarali, ponavljali i koristili kao političko oružje.

Jer laž može privremeno da zaseni istinu, ali je nikada ne može zameniti - navela je ministarka.