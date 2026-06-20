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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u specijalnoj emisiji TV Pink, TV Prve i Informer televizije, govorio je o lažima blokadera i nameni da se uruši nezavisna Srbija. 

Između ostalog, rekao je i da je navodno prebijanje deteta na protestu u Valjevu najveća prevara od svih.

- Valjevski slučaj, to je najveća prevara. Veća od svega ovoga. To je ozbiljnije osmišljavano. Morali su da idu sa najbrutalnijom laži. Samo nekoliko činjenica da iznesem: ne možete od zvučnog topa doći kod lekara posle 2 dana. Kompanija inostrana je demantovala odmah. Ruska služba bezbednosti. To je unutrašnja služba bezbednosti. Američka firma je takođe rekla da to nije tačno. Deo ljudi koji je bio kod lekara je svestan bio da laže. Molim tužioce da budu obazrivi i da ne gonimo ljude koji su pod uticajem opake manipulacije - rekao je i dodao:

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Foto: Screenshot

- Toliko im se žurilo da izazovu građanski rat u Srbiji. Ovo što sam ja bio meta, valjda moja porodica zna gde sam ja bio, da li sam nosio pušku i gde. Kako mogu da odem kod roditelja i da kim kažem hoćete li da kažete ostalima da ste moji roditelji? Kako da to pitam starog oca i staru majku? Od toga nema odbrane. Pevali su mi najpogrdnije slogane uz "Aco, Šiptare". Ne smete da kažete ništa jer je tu majka stradalog. Bog sve vidi, Bog sve vrati. Juče je VJT, da se neko ne naljuti, ono je skupilo ghrabrosti da uradi ono što je trebalo pre godinu dana. Srećan sam što sada jesu uradili.

Sve o obraćanju predsednika Vučića, pročitajte u našem tekstu OVDE

Kurir.rs

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