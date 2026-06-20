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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u specijalnoj emisiji govorio o najnovijim informacijama koje su isplivale u javnost, a tiču se lažne blokaderske afere "zvučni top".

Predsednik se takođe dotakao i afere "Sarajevo safari", nakon pisanja Rojtersa da italijansko tužilaštvo nema dovoljno dokaza u tom slučaju, u vezi sa kojim se pojavila skandalozna tvrdnja da je u njemu učestvovao i sam predsednik Srbije.

- Različite su stvari, nekako povezane, jedanput sam rekao da je sve perverzno inverzno, ni vi ni ja nismo pucali u njih, oni jesu pucali u mene neometano sve vreme. Ne samo u mene, bilo bi sebično kad bih samo to rekao. Što su me ubijali kao čoveka, da ljudi nemaju predstavu o meni kao ljudskom biću, sigurno su uspeli deo ljudi da uvere u to. To je pamet iz regiona, iz nekih drugih delova, trebalo je da se razori Srbija koja misli srpski, cilj je bio da se vrati Srbija do 2012. godine. Srbija propadanja i neuspeha. Nisu uspeli zahvaljujući građanima ove zemlje. Uspeli su nešto. Drago mi je zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko "Sarajevo safarija". Naš narod bi bio kriv i optužen.

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- Sa majkom sam razgovarao, stara baka, ona rida ne može da zaustavi suze kako je čula ovu vest malopre. Čim prođe post kaže prvi put ću da ugasim kandilo posle godinu i po dana. Gledala sam šta ti sve rade. Nisam mogao nikoga da zaštitim u svojoj porodici. Sve to je sitnica u odnosu na to šta su želeli da urade našoj zemlji - rekao je predsednik.

Sve o gostovanju predsednika u specijalnoj emisiji pročitajte KLIKOM OVDE.

Prethodno je Više javno tužilaštvo u Beogradu tokom istrage o smrti devojke na petom spratu Filozofskog fakulteta otkrilo veliku količinu dokumenata takozvanih plenuma. Među tim dokumentima se nalaze i zapisnici sa sastanka na kom je planirana simulacija korišćenja "zvučnog topa". Cilj svega je bila potpuna dehumanizacija predsednika Vučića i njegove porodice, kao i uvlačenje Srbije u građanski rat, a detaljnije o tome možete pročitati KLIKOM OVDE.