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Godinama konstruisana laž, osmišljena sa jasnim ciljem da se trajno satanizuje ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića i baci neizbrisiva ljaga na celu njegovu porodicu, zvanično je doživela potpuni krah. Optužbe o takozvanom "Sarajevo safariju", monstruoznoj izmišljotini prema kojoj su strani bogataši navodno plaćali da sa položaja Vojske Republike Srpske pucaju po civilima u Sarajevu, pale su u vodu.

Italijanski sud je zvanično potvrdio da nema apsolutno nikakvih dokaza za pokretanje suđenja, čime je ova opasna politička farsa čija je glavna meta bio naš šef države konačno pravno sahranjena.

Ekskluzivno za portal Republika, nakon što je pravda konačno trijumfovala, oglasila se majka predsednika Srbije Angelina Vučić.

U kratkom telefonskom razgovoru koji pršti od potisnutih emocija, majčinske boli, ali i ogromnog olakšanja, Angelina je otvorila dušu i otkrila kroz kakav je pakao prolazila dok je gledala kako joj sina razapinju zbog najgnusnijih laži.

- Za svaku majku bi to bilo strašno, ja sam to teško, baš teško proživela - započinje Angelina Vučić svoju ispovest, dok joj glas podrhtava od sećanja na mesece i godine neprekidne agonije.

Zatim nastavlja s knedlom u grlu, ali i srećom što je istina pobedila:

- Vidite, znam svog sina, znam kakav je, znam koliko voli ljude i koliko se bori za mir i da niko ne strada. I onda tako nešto da se pojavi, takva izmišljotina.

Foto: Instagram Printscreen

Svaka reč majke predsednika Srbije svedoči o neizmernoj patnji kroz koju prolazi roditelj kada postane meta bezdušnih političkih podmetanja. Dok su kreatori ove laži trljali ruke, jedna majka je u tišini svog doma proživljavala najteže trenutke u životu, suočena sa surovim napadima na svoje dete.

- Mnoge noći sam probdela otkako su se te besmislene optužbe pojavile. Noćima sam se molila Bogu da istina izađe na videlo. I evo izašla je. Istina je pobedila, kao što uvek pobedi. Hvala dragom Bogu, pa se pokazalo šta je istina i sada ceo svet to vidi i zna. A meni kako je bilo samo ja znam - reči su kojima Angelina Vučić završava ovu kratku emotivnu ispovest, ostavljajući javnost pred dubokim pitanjem ima li ičega svetog onima koji ne prezaju ni od ovakvih bolesnih konstrukcija.

Da je reč o čistoj političkoj montaži potvrdila je i zvanična odluka italijanskih pravosudnih organa, o kojoj izveštavaju svetski mediji, poput Rojtersa. Sud u Italiji je, nakon detaljne provere, doneo nedvosmislenu odluku da nema dovoljno dokaza za pokretanje bilo kakvog postupka povodom navodnog "Sarajevo safarija". Čitav slučaj, zamišljen da posluži kao trajna istorijska i politička omča oko vrata Srbije i njenog rukovodstva, srušio se kao kula od karata pred golim činjenicama.

Udarac ovoj medijskoj laži zadao je i ugledni nemački novinar Mihael Martens, poznati analitičar i poznavalac prilika na Balkanu.

Komentarišući krah optužbi, Martens je javno istakao da uopšte nije iznenađen ovakvim ishodom. On je u objavi na mreži X naglasio da se od samog početka vrlo dobro znalo da je cela priča o "Sarajevo safariju" bila ništa drugo do jedna izuzetno loša i neukusna šala. Martens je time ogolio suštinu ove operacije: plasiranje bolesne izmišljotine koja je svesno eksploatisana u javnosti kako bi se nanela maksimalna politička i lična šteta Aleksandru Vučiću.