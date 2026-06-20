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NOVI SAD - Veliki blokaderski skup u Novom Sadu propao je i pored toga što su dovodili ljude iz cele Srbije i regiona. Prema podacima, blokaderi su okupili jedva pet i po hiljada ljudi, uprkos ogromnoj podršci iz Hrvatske.

Naime, obe kolone, prethodno okupljene u Limanskom parku i Kampusu Univerziteta u Novom Sadu, stigle su na takozvani turbo kružni tok.

Preciznim brojanjem je ustanovljeno da je u 17:55 časova bilo prisutno svega 5.680 blokadera.

Kurir.rs

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