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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će u nedelju, 21. juna, novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar za upravljanje železničkim saobraćajem u Beogradu, najavila je pres-služba predsednika. 

Poseta je zakazana za 10 časova, a tom prilikom predsednik će se upoznati sa radom savremenog centra iz kojeg se prati i koordinira železnički saobraćaj na teritoriji Srbije.

Jedinstveni dispečerski centar predstavlja važan korak u modernizaciji železničke infrastrukture i unapređenju bezbednosti, efikasnosti i pouzdanosti železničkog saobraćaja.

Kurir.rs

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