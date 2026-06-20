Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će u nedelju novi Jedinstveni dispečerski centar za upravljanje železničkim saobraćajem u Beogradu, jedan od ključnih projekata za modernizaciju železničke infrastrukture
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TAČNO U 10 ČASOVA! Predsednik Vučić sutra obilazi novi Jedinstveni dispečerski centar za upravljanje železničkim saobraćajem
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će u nedelju, 21. juna, novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar za upravljanje železničkim saobraćajem u Beogradu, najavila je pres-služba predsednika.
Poseta je zakazana za 10 časova, a tom prilikom predsednik će se upoznati sa radom savremenog centra iz kojeg se prati i koordinira železnički saobraćaj na teritoriji Srbije.
Jedinstveni dispečerski centar predstavlja važan korak u modernizaciji železničke infrastrukture i unapređenju bezbednosti, efikasnosti i pouzdanosti železničkog saobraćaja.
Kurir.rs
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