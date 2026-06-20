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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući u specijalnoj emisiji o zaveri "Zvučni top", govorio je o lažiranju broja ljudi na blokaderskim skupovima i o izjavi Zdravka Ponoša o izveštaju Venecijanske komisije.

- Pokažite im sve, pustite im govore sve da vide koliko ih je, ako ih je 5, 10 hiljada. Da vidite koliko je to šuplje. Nekada su skupljali 12, 16, 17 hiljada i to u Novom Sadu. Sad im veliki skup kad pređu 6 hiljada, kad se skupe sa svih strana. To je za mene demokratsko pravo. Mislite stvarno da je mene neko pitao, da ovo ne bi bilo podignuto još pre godinu dana.

Ja sam znao 15. marta da su lagali. Tada sam to znao. Simulirali i lagali sve. Imate trake ispred Predsedništva, gledam sve. Tri trake idu ovamo ka gradu i jedna traka ka Slaviji. Kad hodate pokrivate 5 puta veći prostor nego kad stojite. To su trikovi obojenih revolucija. Utrenirani. Skidaj prsluke. Što ste nas obaveštavali da to nije vaš skup kad skidate prsluke? To je ranije pripremljeno. To polako sve isplivava i dolazi do izražaja.

- U 17.30 (u Novom Sadu) je bilo nešto preko 3 hiljade. Mislite da je iko racionalan. Da li shvatate da je nemoguće da bude 170 hiljada ljudi na Slaviji. To su 4 Zvezdina staidiona - naveo je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na izjavu Zdravka Ponoša o izveštaju Venecijanske komisije.

- Koliko je to tek glupo i jadno. Venecijanska komisija je dala svoj sud i stav. Naš posao će biti dalje približavanje EU i čuvanje tradicionalnih prijatelja. Koga briga za to što su još jednom slagali. Jedina prilika da sa 0,7 dođe (Zdravko Ponooš, prim aut.) na 0,8. Parandilović je lice arogancije, pokazuješ da si lopov na 15.000 dinara. Imaš patološku potrebu da ukradeš. Naplaćuješ dnevnicu iako si stotinama hiljada daleko. Solun, Bodrum, teška bolest za nas - zaključio je Vučić