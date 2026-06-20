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- Kako da odustanu od smisla života? Hoćete prestati da navijate za Zvezdu? Nećete. Oni danas plaše mečku rešetom. Neću pomilovati političare i za koje znam ko su, neću one koji učestvuju u nasilju na takav način. One koji su otišli kod lekara i lagali ili nesvesno rekli da im se nešto dogodilo. Moraju ljudi da veruju nekad u sopstvene laži.

Ljudi su stvarno poverovali u to, postali su važni odjednom u životu. Ne znam ko je procesuiran. Pomilovaću ove dečake i devojčice. To može biti moje, vaše dete. Ti divni mladi ljudi, oni nisu ni svesni. Zadržavamo se na vesti 7 sekundi. Niko ne čita knjige. Škole su sve praznije, a kad su pune razgovara se o strastima nastavnika i profesora. Ima divnih, verujem da su većina.

Zvučni top se u više od 100 zemalja sveta upotrebljava zakonski. Sve vreme kao kada teče program - piše uvek isto - "Vučić je ubica". Za 6 meseci ili godinu dana svako bi shvatio da sam ubica i da sam pucao svojem narodu u leđa.

Ne mogu da odem u Gruziju i da pričam to je laž o zvučnom topu i molim to da objavite. Ne, idete i pričate o ozbiljnim stvarima. Kad odem u Brisel idem da pričam o putu Srbije. Sa Rusima i Ukrajincima da pričam o zvučnom topu? Mislili bi da sam lud. Imamo samo pogled kroz njihov nišan, isti čovek, jedna meta, a to sam ja - zaključio je predsednik Vučić.