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Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je danas na Turbo kružnom toku u Novom Sadu, održano neprijavljeno javno okupljanje, koje je završeno u 19.05 časova.

Prema procenama policije, na ovom neprijavljenom skupu okupilo se najviše oko 7.800 lica, dok je saobraćaj bio blokiran od strane traktorista i motociklista.

Policija je preduzela sve preventivne i operativne mere radi očuvanja javnog reda i mira radi sprečavanja narušavanja javnog reda i mira i sigurnosti građana i imovine.

Kurir.rs

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