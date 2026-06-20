MUP je saopštio da je na Turbo kružnom toku u Novom Sadu održan neprijavljen javni skup na kojem se, prema procenama, okupilo oko 7.800 ljudi
Saopštenje
OGLASIO SE MUP O NEPRIJAVLJENOM SKUPU U NOVOM SADU Evo koliko se okupilo blokadera!
Slušaj vest
Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je danas na Turbo kružnom toku u Novom Sadu, održano neprijavljeno javno okupljanje, koje je završeno u 19.05 časova.
Prema procenama policije, na ovom neprijavljenom skupu okupilo se najviše oko 7.800 lica, dok je saobraćaj bio blokiran od strane traktorista i motociklista.
Policija je preduzela sve preventivne i operativne mere radi očuvanja javnog reda i mira radi sprečavanja narušavanja javnog reda i mira i sigurnosti građana i imovine.
Kurir.rs
62 · Reaguj
Komentariši