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U specijalnoj emisiji koju su zajednički emitovale televizije Pink, Prva i Informer, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o aferi "zvučni top" ističući da su sve laži blokadera potpuno razotkrivene.

Na pitanje novinarke Gordane Uzelac da je zapravo taj zvučni top trebalo da bude pucanj u njega lično te da se pojavila još jedna vest vezana za Sarajevo Safari, a to je da ne postoje nikakvi dokazi da se podigne optužnica, predsednik je istakao sledeće:

- Ni mi ni ja nismo pucali u njih. Oni jesu neometano pucali u mene sve vreme. Ali ne samo u mene, bilo bi sebično kada bih to rekao. To je bio način da to isto urade sa Srbijom. Nije to bila samo pamet odavde, već i pamet iz regiona, pamet sa drugih različitih strana. Želeli su da se razori nezavisna Srbija. Srbija koja može da misli srpski, Srbija koja može da ide napred, Srbija koja može da radi i gradi, i da nam se vrati ona Srbija koja je postojala između 2000. i 2012. godine. Srbija propadanja i Srbija neuspeha.

Kako je istakao, formalno nisu uspeli.

- Nisu uspeli zahvaljujući građanima ove zemlje. Meni je drago zbog srpskog naroda da im je pala i ova priča oko Sarajevo Safarija, jer bi mnogi drugi ljudi, na kraju i naš narod, bio kriv i pre toga optužen za to.