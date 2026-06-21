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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je zahvalan narodu i ponosan što je državu sačuvao i zaštitio i dodao da naš čovek kada oseti da se ruši država postaje tvrdoglav i postaje branilac.

On je pozvao ljude da naredne nedelje dođu na skup u Beogradu i pokažu da ljubavlju prema zemlji mogu da se pobede oni koji mrze.

Vučić je u specijalnoj zajedničkoj emisiji televizija Pink, Prva i Informer rekao da se ogroman broj ljudi javio da štiti državu, a da je to najbolje moglo da se vidi 19. aprila prošle godine.

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- Ne pozivam ljude da u narednu subotu dođu na skup mržnje, već da pokažemo da ljubavlju prema zemlji možemo da pobedimo one koji nas mrze. Da možemo da ponudimo plan i program. Hvala na emociji većinskoj Srbiji koja je štitila svoju zemlju. Svako može da prođe kroz ono kao ja samo ako voli i štiti svoju zemlju. Zamislite da neko na našem skupu udari ženu pesnicom, a da niko ne izađe da se izvini, da niko ne reaguje kada nekoga vuku i pljuju. Siguran sam da i tamo ima dobrih ljudi ali nešto je ušlo u te ljude, neka teška mržnja, posle tih monstruoznih i najgnusnijih laži. A o ekonomiji nikada nisu pričali jer nemaju šta da kažu - rekao je Vučić.

On je naglasio i da je izgovorio mnogo pogrešnih stvari i da je zato ponosan na intervju od pre 18 godina kada je poželeo tadašnjem predsedniku Srbije Borisu Tadiću da želi da ga vidi kao zadovoljnog penzionera.

- Ja da se obračunavam sa prethodnicima kao oni sa Miloševićem, sram vas bilo, ući ćete u knjigu beščašća zbog Vidovdanskog izručenja, zbog obećanja da ćete za dan da dobijete sve. Naneli ste mnogo zla svojoj zemlji lakomislenošću. Jel su srećni oni što su Miloša velikog proterali u Rumuniju. Ima onih koji se raduju ubistvu kralja Aleksandra i kraljice Drage, ubistvu kralja Aleksandra u Marseju, Kneza Mihajla. Za njegov spomenik kažemo "konj", a nije to konj već Knjaz Mihailo, konjanik. Nikada nismo poštovali svoju prošlost i zato sam srećan što sa Republikom Srpskom zajedno obeležavamo sve važne dane - rekao je on.

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Pozvao je ljude da za Vidovdan budu kraj malih ekrana da vide oruđe i oružje kojim raspolaže Srbija, sa koje udaljenosti pogađamo ciljeve, šta rade naši dronovi i koliko je zemlja napredovala.

- Dodelu odlikovanja pomerićemo za 15. jul otprilike, 18, 19, svejedno. Oko Vidovdana videćete dobar paket da se raduju naši ljudi. Za oko dva miliona ljudi, ne samo penzioneri, pojeftinjenje lekova značiće svim građanima - rekao je Vučić.

Rekao je i da neće pomilovati političare koji učestvuju u nasilju, kao i da su oni koji su išli kod lekara i lagali ili nesvesno rekli da im se nešto dogodilo hoće jer su ljudi bili zbunjeni, poverovali u vesti sa svojih medija da se to dogodilo.

Prema njegim rečima, on ne zna ko je sve od učesnika protesta procesuiran.

Foto: Screenshot

- Ovi obični dečaci i devojčice, to može da bude vaše, moje dete da poveruje u snove, velike priče, da ga slažu odrasli koji su hteli na njihovoj grbači da se dokopaju vlasti ktoz priču o divnim mladim ljudima. Ti divni mladi ljudi nekada nisu svesni, nemaju dovoljno znanja da sve sagledaju. Površnost nam je sve veća, zadržavamo se prosečno na jednoj vesti sedam sekundi, na naslovu, ne čitamo knjige, škole su nam sve praznije, a kada se razgovara to su stvari o kojima ne bi trebalo, već o strastima profesora i nastavnika - rekao je Vučić.

On je dodao da priča o zvučnom topu nije bila priča o tome, jer se on najlegalnije koristi u više od 100 zemalja sveta.