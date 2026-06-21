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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Taj centar, koji se nalazi u Makišu, obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja Infrastruktura železnice Srbije.

Jedinstveni dispečerski centar u Makišu Foto: Ilija Ilić

Vučić se zahvalio predstavnicima ruske kompanije koja je rekonstruisala dispečerski centar, i rekao je da će taj objekat pomoći u centralizaciji našeg saobraćaja.

- 23 osobe tu rade, oni u ovom trenutku upravljaju sa oko 540 kilometara naše železnice, biće nam potrebno još šest ili sedam meseci da ubacimo i prugu Beograd-Subotica, da se i to ubaci pod upravljanje, i imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada modernizujemo većinu pruga - rekao je predsednik.

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