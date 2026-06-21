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Ministar unutrašnjih poslova i lider SPS-a Ivica Dačić obišao je rodnu kuću svog oca Desimira u selu Pretrešnja kod Blaca.

- Obišao sam rodnu kuću mog oca Desimira u selu Pretrešnja kod Blaca. Kuću mog dede Jovana i babe Rade. Odatle je sve počelo. Dočekao me moj brat od strica Stanko. Reke sećanja i melanholije. Obišao sam i crkvu u kojoj je krštena moja sestra Emica. To je moja postojbina - napisao je Dačić na Instagramu.

Dačić je u martu, podsetimo, rekao da se iz kome, u kojoj se nalazio nakon što je primljen u bolnicu zbog problema sa plućima, probudio baš na rođendan oca Desimira.

- Supruzi sam poslednju poruku pustio oko 19 sati, kaže mi Zdravko da mi je saturacija pala na 42, da sam ostao bez svesti, da me je priključio na mašinu. I tako pet dana i noći, kako mi je ime Ivica predodredilo, lebdeo sam između života i smrti. I probudio sam se izjutra 2. marta, na rođendan pokojnog oca Desimira. Ja se ničega ne sećam,osim te slike ponovnog buđenja za koju sam siguran da sam je već video - rekao je Dačić ranije.