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Predsednica Skupštine Ana Brnabić objavila je na svom Instagram profilu snimak u kojem je raskrinkala montiranu laž blokadera o navodnoj upotrebi zvučnog topa od strane policije.

- Kada se upotrebi zvučni top, ljudi padaju odmah. Dakle, ne beže oni ni levo ni desno, a ponajmanje neko se zaboravi pa stoji baš valjda na udaru tog zvučnog topa. Padaju i u istom trenutku su reakcije povraćanje, padanje u nesvest. Opet, naši blokaderi su jedna specifična vrsta koja je posledice tog lažnog zvučnog topa osetila tri dana kasnije. Mi smo tri dana kasnije imali da se oni javljaju od 18. marta lekarima. Mi jedini na svetu imamo zvučni top koji niko nije čuo, čiji zvuk ide cik-cak, preskače Ćacilend i dolazi do Slavije. Zvučni top koji prepoznaje blokadere i Ćacije, koji nemaju nikakvu reakciju na zvučni top, a blokaderi imaju katastrofalne - poručila je Brnabićeva.

Kurir Politika

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