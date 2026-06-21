SRPSKA KNJIŽEVNICA SE PREDSTAVILA KAO FAN ZLOGLASNOG KAVČANINA: Jelena Lengold instalirala Telegram da bi pratila bizarne video-snimke kriminalca u bekstvu!
Književnica i novinarka Jelena Lengold napisala je na Iksu da je instalirala aplikaciju Telegram kako bi mogla da gleda snimke Miloša Medenice. I to bi bilo u redu da Miloš Medenica nije pripadnik zloglasnog "kavačkog klana" i da se ne nalazi u bekstvu nakon što je osuđen na deset godina i dva meseca zatvora.
Književnica koja aktivno učestvuje u blokadama beogradskih ulica predstavila je tako sebe maltene kao obožavateljku osuđenog "kavčanina" koji se u svojim bizarnim video-snimcima obraća javnosti i iznosi neistine, manipuliše građanima i govori lažne stvari na štetu Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića.
Na kraju, pripadnica te srpske "elite" u komentaru obaveštava javnost i kako mogu da dođu do njegovog imena na toj aplikaciji!
- Laku noć svima nama koji smo zbog Medenog instalirali Telegram - napisala je ona na Iksu.
Miloš Medenica uhapšen je 25. maja 2022. nakon što je avionom iz Beograda sleteo na podgorički aerodrom.
Za Medenicom je Viši sud 5. maja naredio raspisivanje nacionalne poternice, jer se sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu čiji je član bila i njegova majka Vesna, bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore, koja je, kao i Miloš, osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i dva meseca!
Kurir Politika