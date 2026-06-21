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Književnica i novinarka Jelena Lengold napisala je na Iksu da je instalirala aplikaciju Telegram kako bi mogla da gleda snimke Miloša Medenice. I to bi bilo u redu da Miloš Medenica nije pripadnik zloglasnog "kavačkog klana" i da se ne nalazi u bekstvu nakon što je osuđen na deset godina i dva meseca zatvora.

Književnica koja aktivno učestvuje u blokadama beogradskih ulica predstavila je tako sebe maltene kao obožavateljku osuđenog "kavčanina" koji se u svojim bizarnim video-snimcima obraća javnosti i iznosi neistine, manipuliše građanima i govori lažne stvari na štetu Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića.

Na kraju, pripadnica te srpske "elite" u komentaru obaveštava javnost i kako mogu da dođu do njegovog imena na toj aplikaciji!

- Laku noć svima nama koji smo zbog Medenog instalirali Telegram - napisala je ona na Iksu.

Foto: Printscreen X

Miloš Medenica uhapšen je 25. maja 2022. nakon što je avionom iz Beograda sleteo na podgorički aerodrom.

Miloš Medenica Foto: Printskrin X

Za Medenicom je Viši sud 5. maja naredio raspisivanje nacionalne poternice, jer se sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu čiji je član bila i njegova majka Vesna, bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore, koja je, kao i Miloš, osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i dva meseca!