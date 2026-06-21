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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska novoizgrađenog Jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje saobraćajem vozova u Beogradu da je u planu ubrzana rekonstrukcija i modernizacija železničke deonice Valjevo–Vrbnica, duge oko 210 kilometara, koja je, kako je naveo, u veoma lošem stanju.

On je istakao da je reč o izuzetno važnom pravcu za zapadnu Srbiju i dodao da će javnosti biti dostavljen uvid u stanje pruge, koje je ocenio kao "očajno".

– Mi smo danas razgovarali i o Valjevo–Vrbnica sekciji, to je 210 kilometara, strašno važan za našu zapadnu Srbiju. Ja ću vam proslediti danas da vidite u kakvom je očajnom stanju taj deo naše pruge i pitam se je li moguće da od 1976. to nikada niko pipnuo nije, da smo se dogovorili da sada ubrzano radimo na popravci svega mogućeg kako se ne bi ugrozila bezbednost ljudi, jer neverovatno je u koliko je to lošem stanju. Dakle, od, rekao bih, Kosjerića pa sve do granice sa Crnom Gorom je veoma, veoma loše stanje pruge. Napravili smo da bude dobar ovaj deo od Valjeva do Vrbnice, sad ćemo da intervenišemo na svakom delu i da ubrzamo – rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da će već u četvrtak biti formirana radna grupa koja će se baviti ubrzanjem radova i pripremom projekta rekonstrukcije.

On je naglasio da je pruga u lošem stanju decenijama i da je njena obnova neophodna zbog bezbednosti i razvoja saobraćaja.

– Istovremeno imamo i druge velike planove. Da biste razumeli, samo za radove na Valjevo–Vrbnica teško da će izaći ispod dve milijarde evra, ne pričam o dinarima. Kad imate dve milijarde evra, onda su to ogromna ulaganja. Tu je i predstavnik Ministarstva finansija, pa smo razgovarali o načinu finansiranja, uticaju na javni dug, pre svega na deficit u budućnosti, jer o tome moramo da vodimo računa, ali moramo da obezbedimo siguran saobraćaj. Sećate se kada su Amerikanci krenuli sa Inflation Reduction Act-om, tu im je centralno održavanje infrastrukture. Imamo i problem – Stelantis sada najviše izvozi i dramatično doprinosi srpskoj privredi, iako su svi govorili da se to neće desiti. Ali izvoze automobile preko Luke Bar i moramo da rešimo to, da krenemo u izradu; trebaće nam oko pet-šest godina za kompletnu modernizaciju – rekao je predsednik.