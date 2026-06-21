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Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon boravi u Moskvi, gde je održao niz sastanaka sa visokim predstavnicima institucija Ruske Federacije, posvećenih jačanju saradnje u oblastima kulture, obrazovanja i javne diplomatije.

Tokom sastanka sa ministrom Vlade Moskve za spoljnoekonomske i međunarodne odnose Sergejem Evgenijevičem Čerjominom, razgovarano je o pripremama za obeležavanje 300 godina od osnivanja Trojickosavska (Kjahte), jedinog grada na svetu koji nosi ime Svetog Save. Posebna pažnja posvećena je i aktuelnim projektima saradnje između Srbije i Rusije na državnom i lokalnom nivou.

Gujon se takođe sastao sa direktorom Drugog evropskog departmana Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Jurijem Valentinovičem Pilipsonom, koji je nadležan za rad svih ruskih ambasada u jugoistočnoj Evropi.

- Bilo mi je posebno interesantno da razmenim mišljenja o aktuelnim političkim temama sa diplomatom koji već više od tri decenije prati prilike na Balkanu. Tokom svoje karijere službovao je i u Beogradu, u vreme NATO bombardovanja Srbije 1999. godine, kao i tokom martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji 2004. godine - rekao je Gujon nakon sastanka.

Foto: Marko Petrović

U okviru posete, Gujon je razgovarao i sa prorektorom prestižnog Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose (MGIMO) Stanislavom Igorevičem Surovcevim.

- MGIMO je univerzitet na kojem se obrazuju buduće generacije ruskih diplomata. Sa prorektorom sam razgovarao o mogućnosti da njihove studente ugostimo u Beogradu, kao što smo to već učinili sa studentima Harvarda i Sorbone. Čast mi je što ću, na njihov poziv, održati predavanje na jesen. Iskoristićemo ovu priliku da moja poseta bude u duhu srpske kulture i predstavićemo projekat „Virtualni muzej Srbije“, koji smo razvijali u prethodne dve godine sa ciljem da Srbiju približimo inostranoj publici. Dogovorili smo i prikazivanje filma o grofu Savi Vladislaviću na ruskom jeziku za sve studente, kao i na srpskom jeziku za studente balkanistike - istakao je Gujon.

Foto: Marko Petrović

Sastanak je održan i sa Leonidom Vadimovičem Dračevskim, izvršnim direktorom Fonda za javnu diplomatiju „A. M. Gorčakov“, koji deluje pri Ministarstvu spoljnih poslova Ruske Federacije.

- Imajući u vidu da se Fond Gorčakov bavi javnom i kulturnom diplomatijom, razmenili smo iskustva i razgovarali o konkretnim projektima. Posebno smo se osvrnuli na programe dolaska ruskih novinara i studenata u Srbiju, kao i na mogućnosti za još veće prisustvo Srbije na kulturnim manifestacijama u Ruskoj Federaciji - zaključio je Gujon.

Gujon je pre posete Moskvi boravio u Sankt Peterburgu, gde je prisustvovao premijeri dokumentarnog filma o grofu Savi Vladislaviću na ruskom jeziku. Tom prilikom održao je i sastanak u Vladi Sankt Peterburga sa ministrom Jevgenijem Grigorjevim, predstavnicima Komiteta za kulturu i Državnog sanktpeterburškog univerziteta.