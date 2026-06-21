"TRI MINUTA KAŠNJENJA I SMENJIVAĆEMO LJUDE" Vučić najavio nove rigorozne mere u železničkom saobraćaju - odzvonilo i kradljivcima bakra i optičkih kablova
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas tokom obilaska novog Jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu da je izgradnja centra plaćena 127 miliona evra, i da je u pitanju jedan od najmodernijih dispečerskih centara u regionu, koji će pre svega osigurati veću bezbednost na prugama.
- Verujem da, kako Jedinstveni dispečerski centar bude sve veći deo sekcija pruge uzimao pod svoje upravljanje, da će sigurnost i bezbednost biti sve veća - rekao je Vučić.
On je poručio da je onima koji sa železnice kradu bakar i optičke kablove "odzvonilo", i da su sada sigurnosne kamere na gotovo svim sekcijama železničkih pruga. Kamere će se, kako je naveo, posmatrati upravo iz Jedinstvenog dispečerskog centra koji će biti na vezi sa nadležnim organima i promptno će reagovati.
Vučić je rekao da je važno nastaviti izgradnju i modernizaciju pruga.
On je istakao i važnost odgovornog ponašanja svih učesnika u železničkom saobraćaju, kao i poštovanja redova vožnje, uz najavu strožih mera prema onima koji ne budu ispunjavali standarde tačnosti i bezbednosti.
- Do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške. Mi moramo ljude da zamolimo da budu oprezni, da ne idu preko pruga, vozovi u ovoj zemlji rade. Molim ljude iz Infrastrukture železnica da obiđu svaki prelaz. I vama iz Srbijavoza da kažem da ne možete da kasnite više, menjaćemo direktore, nema kašnjenja po 45 minuta sa Prokopa. 3 minuta kašnjenja, smenjivaćemo ljude. Naša železnica mora biti tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Razumem kada se desi neka nesreća kao u Lukićevu, nije problem tada 200 minuta, ali ne razumem inače - kazao je Vučić.