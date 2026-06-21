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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas tokom obilaska novog Jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu da je izgradnja centra plaćena 127 miliona evra, i da je u pitanju jedan od najmodernijih dispečerskih centara u regionu, koji će pre svega osigurati veću bezbednost na prugama.

- Verujem da, kako Jedinstveni dispečerski centar bude sve veći deo sekcija pruge uzimao pod svoje upravljanje, da će sigurnost i bezbednost biti sve veća - rekao je Vučić.

On je poručio da je onima koji sa železnice kradu bakar i optičke kablove "odzvonilo", i da su sada sigurnosne kamere na gotovo svim sekcijama železničkih pruga. Kamere će se, kako je naveo, posmatrati upravo iz Jedinstvenog dispečerskog centra koji će biti na vezi sa nadležnim organima i promptno će reagovati.

Vučić je rekao da je važno nastaviti izgradnju i modernizaciju pruga.

On je istakao i važnost odgovornog ponašanja svih učesnika u železničkom saobraćaju, kao i poštovanja redova vožnje, uz najavu strožih mera prema onima koji ne budu ispunjavali standarde tačnosti i bezbednosti.