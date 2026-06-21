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Akcija blokadera koja je trebalo da prikaže Srbiju kao brutalno represivnu državu, a njenog predsednika Aleksandra Vučića kao monstruma koji je spreman i da ubija sopstveni narod, nije ništa drugo nego unapred osmišljena i na perfidan način izvedena manipulacija javnosti.

Po onome što je dosad izašlo na videlo, reč je o jednoj od najvećih političkih obmana u novijoj istoriji naše zemlje. Detalji koji su otkriveni jasno su nacrtali obrise da je događaj na protestu 15. marta bio unapred pripremljen politički scenario čiji je cilj bio izazivanje unutrašnje destabilizacije i međunarodnog pritiska na Srbiju.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ukazuju na podudarnost između ponašanja redara na samom skupu i sadržaja zapisnika od 22. januara 2025. godine. Javni tužilac VJT-a Miodrag Marković napominje da znak da redari skinu prsluke, a zatim se raziđu i sklone uz fasade, kada se uporedi sa ranije sačinjenim dokumentom, navodi na zaključak da događaji od 15. marta nisu bili spontani, već unapred pripremljeni.

Miodrag Marković Foto: Ustupljena fotografija

- Kada se da signal da redari skinu prsluke i da se onda razilaze i sklanjaju ka fasadama i kada se to ukrsti s onim što je upisano u njihovom zapisniku od 22. januara 2025., dolazi se do zaključka da je ta akcija unapred bila pripremljena. Kada se pogleda sam ovaj deo koji se odnosi na zvučni top, vidi se da su se oni njime detaljno bavili i da su se bavili performansama zvučnog topa koji spada u ozbiljno naoružanje i da bi on dobio “jedan masan odgovor iz Brisela”, što samo po sebi predstavlja određenu političku implikaciju - izjavio je Marković.

Još jedan aspekt režiranog događaja izaziva nevericu i pokazuje koliko daleko su blokaderi spremni da idu da bi izazvali željene efekte. Tužilac Marković podseća da se 15. i 16. marta niko nije javio i tražio lekarsku pomoć zbog eventualnih povreda koje bi mogle poticati od upotrebe nekakvog sredstva koje utiče na primer na ljudski sluh.

- Vrlo je simptomatično da se prvi put negde oko 18. marta pojavljuju prvi pacijenti koji se javljaju zbog tih problema. Maltene kao neka vrsta reakcije na saopštenje Ministarstva zdravlja - naglašava Marković.

On upozorava i da svrha ovog događaja od 15. marta nije nikakav ulični performans, nego je ozbiljna akcija.

- Kada budemo otkrili identitet, a na tome se radi, sva ta lica će biti procesuirana. Niko se neće izvući. To je ono što mogu da vam garantujem kao predstavnik Javnog tužilaštva - poručio je javni tužilac Miodrag Marković.