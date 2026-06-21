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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas Kovilj gde je prisustvovao manifestaciji "Srbija pobeđuje" i razgovarao s meštanima.

- Vidim mnogo poznatih ljudi iz različitog perioda mog života koje dugo nisam video, hvala vam što ste tu! Hvala vama, narode Budisave, Kovilja i Kaća, hvala što ste čuvali Novi Sad, time ste čuvali i državu Srbiju. Siguran sam da niste zaboravili da su nam izbacili decu iz škola, razdelili zbornice, hteli da posvađaju unuke sa bakama i dekama - podsetio je Vučević.

On je naglasio da je sada vreme da se krene u proces ujedinjenja Srbije, koje je, kako je naveo, svima nasušno potrebno.

- Moramo biti jedinstveni, u smislu da niko ne može da ruši državu. Drago mi je da im se sviđaju nova uređena mesta u Novom Sadu, jer su u njihovo vreme nestajali bulevari, nisu se gradili vrtići. Oni su vodili računa samo o sebi. Odavde poručujem, iz srca ovog dela Bačke, dok je nas ovde svih zajedno, Vojvodina ostaje u Srbiji, Novi Sad je slobodni grad. Oni su umislili da mogu da proteruju ljude, da zabrane nekome da ide na matursko veče. Dok smo tu, biće kako je zapisano u Karlovcima 1848. godine da Vojvodina ostaje u Srbiji! Nećete nam uzeti ni jezik, ni pismo ni veru. Jer ovo je naše, kao što je i vaše, ali ovde svi živimo zajedno sa svima vama. Poštujte to i bićete poštovani. Budete li dirali nekog, branićemo se. Narode Kovilja, Budisave i Kaća, idemo pred Vidovdan za Beograd, da se sa Aleksandrom Vučićem dogovorimo šta ćemo da radimo za Kosovo i Metohiju, Banat, Bačku, Srem, kako da vojska bude jača, a narod zadovoljniji. Od pištanja ne rastu plate i penzije, putevi.Svi u Beograd 27. juna! A kada dođu izbori pobeda i u Kaću, Budisavi i Kovilju! Neće im biti lako ni na Limanima! Vidimo se u Beogradu na Vidovdan - poručio je mnogobrojnim okupljenim građanima lider SNS.

Kurir Politika

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