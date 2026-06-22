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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da neće tužiti N1 i Novu S zbog toga što su govorili da je "pucao u leđa svom narodu" navodnim korišćenjem zvučnog topa na protestu 15. marta i dodao da nema ni potrebu da ih tuži, da jedno želi da narod i građani znaju da šta je istina, a šta ne.

- Ne, nisam ih tužio. Da budem iskren, nisam ni znao koliko su odvratnu kampanju laži i neistina vodili dok to nisam ovih dana video. Nisam znao, srećom, pitanje je kako bih to sve mogao da izdržim. I sada kada sam video, nemam nikakvu želju, nikakvu potrebu ni da ih tužim, ni da tražim zadovoljenje pravde pred sudom, niti bilo šta - kazao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara nakon obilaska novoizgrađenog Jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova.

Na pitanje da li će na osnovu svega što je otkriveno u vezi slučaja zvučnog topa i onoga što su rekli novinari N1 i Nova S da je pucao svom narodu u leđa, da ih tuži i zašto ne, ako je takva njegova odluka, rekao da je jedino što mu je potrebno da građani saznaju šta je istina i da se tako nešto više ne ponovi.

- Jedino što tražim jeste od svog naroda, od naših ljudi, da znaju šta je istina i da se to nekom drugom ne ponovi u budućnosti. To što su meni radili biće najstrašnija istorija beščašća, laži, kleveta, ubijanja, ne bukvalnog, već metaforičnog ubijanja, ono što se naziva 'character assassination', što je neretko gore od stvarnog ubijanja - rekao je predsednik.

Kako je dodao, bez obzira na to, ne želi nikoga da tuži.

- Mi smo demokratska zemlja i moj je posao da trpim sve to. Žao mi je što nisam mogao da zaštitim porodicu. Trudio sam se da zaštitim koliko sam mogao sve druge ljude i to ću nastaviti da radim - naveo je Vučić.

1/42 Vidi galeriju Jedinstveni dispečerski centar u Makišu Foto: Ilija Ilić

Na pitanje da li, nakon što je Rojters objavio da je italijanski sud odbacio optužbe protiv njega u tzv. slučaju "Sarajevo Safari", očekuje da će neko biti pozvan na odgovornost, kao i da li očekuje da će se prestati sa kampanjom dehumanizacije protiv njega, Vučić je rekao da to ne očekuje.

- Jesu prestali posle zvučnog topa? Ne, i dalje će da me ubeđuju da je bio zvučni top, valjda ja ne znam, oni znaju - rekao je Vučić.

On je dodao da navodni zvučni top još uvek nije pokazan.

- Znate, to nije igračka - ovakav uređaj, to je veličine tenka, malo manje od tenka. A gde je bio? Pa nigde. Naravno, lagali su sve vreme. Kao i sa svim drugim lažima. Gde je onaj preminuli ili teško povređeni dečak iz Valjeva? Znate li mu ime? Jeste li mu saznali ime u međuvremenu? - upitao je Vučić?

On je rekao da su navodi da je tokom protesta u Valjevu prošle godine dečak stradao ili bio teško povređen usled primene prekomerne sile policije, koji su se ispostavili kao netačni, služili samo za jedno veče, da nečije prostorije budu spaljene, i da dođe do krvoprolića.