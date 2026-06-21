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Ona kaže da mi danas znamo da je laž o zvučnom topu bila planirana najmanje mesec i po dana pre protesta 15. marta.

- I znamo sasvim jasno da je to imalo praktično tri cilja. Prvi cilj je bila dalja brutalna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, odnosno da se predstave on i njegova porodica dodatno kao neko ko nije čovek, već monstrum, kao neko ko je ultimativno zlo, ubica, i neko ko je spreman da puca sopstvenom narodu u leđa. Zbog toga je, u skladu sa jako dobrim pripremama, već nakon prvih 24 časa od laži da je upotrebljen zvučni top, u toj komunikacionoj strategiji termin zvučni top potpuno nestao, i jedino što se komuniciralo građanima Srbije, regionu i inostranstvu, to je da je Aleksandar Vučić monstrum koji je pucao svom narodu u leđa - rekla je ona.

Drugi cilj je bio da se dodatno podeli naše društvo, da se dodatno inspiriše neverovatna mržnja i izazove maksimalna netrpeljivost prema svima koji se po nečemu ne slažu sa blokaderima, rekla je predsednica Skupštine.

- A kako bi se svi ti ljudi okarakterisali kao ljudi bez empatije, saosećanja, ćacad koja podržavaju ubicu i monstruma, i kao ćacad koja bi bila spremna da puca na blokadere i one koji se sa njima ne slažu - kazala je ona.

Treći cilj je bio, kako su sami blokaderi definisali, "masan odgovor Brisela".

Foto: Videoplus

- Dakle, treći cilj je bio da se pojača pritisak na Srbiju, da se pre svega predsednik Aleksandar Vučić, a onda i čitava vlast u Srbiji označi kao zločinački režim, i da se ultimativno kazni Republika Srbija. u smislu da se, kao krajnji cilj, zatraže sankcije Srbiji, zločinačkom režimu, da se zemlja izoluje i direktno pruži što veća podrška blokaderima iz inostranstva - rekla je Ana Brnabić.

Ona kaže da će se danas posebno baviti ovim trećim ciljem, i ulozi parlamentarne "opozicije".

- Dakle, nismo čuli oglašavanje ozbiljnih ljudi iz Evropske komisije i Evropskog saveta, zato što su svi ti ljudi dovoljno ozbiljni da ne mogu da rizikuju reputaciju tako što se oglašavaju o zvučnom topu koji niko nije video, čuo, niti je proizveo bilo kakve posledice do tri dana posle incidenta. Reagovale su grupe za pritisak, i to je bilo fantastično osmišljeno, i to pokazuje da je laž o zvučnom topu bila dobro pripremljena, zaista skoro pa perfektno izvedena - kazala je predsednica Skupštine.

Ona kaže da prvi korak nastupa već 20. marta.

- Lažni incident se desio 15. marta, a prva reakcija je stigla samo četiri dana kasnije. Nisu pitali ni za istragu, ni za dokaze, izvestioci parlamentarne skupštine SE, Aksel Šefler iz Nemačke i Viktorija Tibom iz Švedske pominjali su neobični zvuk praćen udarom vetra. To nema veze sa zvučnim topom, i znali bi to da su pitali bilo kog eksperta. Dakle, bio im je bitan "masan odgovor Brisela". Prvo su pominjane desetine ljudi, pa stotine, na kraju su došli do 4.000 ljudi. Besramno - naglasila je ona.

Devet dana posle protesta, nastavlja dalje Ana Brnabić, 47 građana Srbije podnosi zahtev Evropskom sudu za ljudska prava da izda privremenu meru kojom bi se vlasti u Srbiji obavezale da spreči upotrebu zvučnog oružja.

Foto: Videoplus

- Dalje, traže da se spreči krivična odgovornost za svakoga ko govori o tome. I to apeluju Evropskom sudu za ljudska prava. I pod tri, traže hitnu istragu o zvučnom oružju. Samo sedam-osam dana im je trebalo da pošalju dopis, zar to nije najbolji dokaz da je sve ovo pripremano - kazala je Ana Brnabić.

Ona ističe da je Evropski sud za ljudska prava naložio da se do daljeg spreči svaka upotreba soničnih uređaja za kontrolu građana.

- Ali Evropski sud za ljudska prava, istog tog 29. aprila je podvukao da to ne znači da je Evropski sud za ljudska prava zauzeo bilo kakav stav o tome da li su takva oružja upotrebljena 15. marta. Iz tog suda su praktično rekli da nemaju pojma, niti dokaz, da li je takav uređaj korišćen - pojasnila je predsednica Skupštine.

Sve ovo je bilo dovoljno da se zakotrlja grudva, i da krene lavina, dodala je ona.

- Ne čekajući mišljenje suda za ljudska prava, dan pre, komesar Majkl O Flerti, izdaje saopštenje u vezi sa navodnom upotrebom zvučnog oružja, u tom trenutku su došli već do 60 osoba sa posledicama "udara" zvučnog oružja. Ali zanimljivo, iako se pominje navodno, traži se da se utvrdi odgovornost. Dakle tu nema više sumnje, već da se identifikuje onaj ko je počinio "incident". Sve ono što je bilo možda, navodno, nemamo saznanja, odjednom je prestalo da postoji - rekla je Ana Brnabić.

Kako kaže, onda je na pozornicu stupila teška konjica - Tonino Picula, Joveva, Goci, i ostali.

Foto: Videoplus

- Opet želim da ponovim, i da napravim jasnu distinkciju. Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola se nikada nije izjašnjavala o ovom pitanju. Niko od viših zvaničnika se nikada nije oglašavao o ovoj temi. I sada slušajte poštovani građani kako to izgleda. Tonino Picula ne stavlja zvučni top u jednu rezoluciju, već piše tri rezolucije o zvučnom topu! Tri! Prva se donosi 7. maja, druga 22. oktobra 2025, a treću spremaju sada, pa valjda nije bilo dovoljno dva puta, već će da ponove i sada - rekla je ona.

Ana Brnabić ističe da sve što oni žele je da se kazni Srbija.

- 7. maja se pozivaju u rezoluciji na privremenu meru Evropskog suda za ljudska prava. Na meru u kojoj piše da nemaju nikakve informacije da li je bilo šta korišćeno. Dakle tu nema više možda, nema, već kažu da su napadnuti zvučnim oružjem, prema nezavisnim izvorima. A nezavisni izvori su blokaderi! Najnoviju rezoluciju ćemo videti, ona će biti razmatrana za tri dana, i tu valjda da niko ne bi zaboravio tu laž, pošto je to bila najveća batina u njihovim rukama, kažu da izražavaju zabrinutost zbog korišćenja zvučnog oružja. I tako od navodnog zvučnog topa, i jasne ograde suda, mi stižemo do jasne osude Srbije, narativa da je definitivno korišćen zvučni top, i čak 4.000 ljudi sa zdravstvenim tegobama. E to vam je planiran, pripremljen, i fenomenalno izvršen plan kako bi mi u Srbiji dobili "masan odgovor Brisela", kako bi se Srbija kaznila i stavila pod još veći pritisak, kako bi se od građana Srbije oduzeli novci za puteve, škole, pruge, a sva ta sredstva prelila u ruke blokadera - rekla je predsednica Skupštine.

Ona je potom rekapitulirala sve što je već iznela.

- Toliko o tome da sve to nije bilo pripremljeno i planirano - kratko je rekla ona.

Kaže da je laž bila prevelika, ali da su blokaderi odmah aktivirali svoje grupe za pritisak, koje su nanele značajnu štetu Srbiji.

- Ne samo Aleksandru Vučiću. Njemu i njegovoj porodici su veću štetu učinili ovi iz Srbije koji su mu govorili da je monstrum, ubica i da je pucao narodu u leđa, ovi što su ga čerečili više od 10 godina. Ali da li su naneli štetu Srbiji ovim "masnim odgovorom", apsolutno jesu - kazala je predsednica Skupštine.

O tvrdnjama blokaderske opozicije, koja je poslala dopis Briselu sa žalbama da zakoni koje je odobrila Venecijanska komisija nisu isti kao oni koji će ići u proceduru u Skupštini, Ana Brnabić je rekla:

- Zaista ne mogu da odgovaram na gluposti te grupe, oni ne mogu da se dogovore ni ko je Solidarnost, te nije ta Solidarnost nego ona druga, pa je Goran Ješić sam Solidarnost, kao Birodi što je onaj Gavrilović. To su besramne gluposti! Ali neka građani Republike Srbije znaju, da ti ljudi koji su narodni poslanici, oni se ne bore u Narodnoj skupštini, već samo trče da se žale Briselu. Oni ne umeju da čitaju zakone, oni ne znaju da pročitaju mišljenje Venecijanske komisije. Pa naravno, kada nikada nisu ni radili sa Venecijanskom komisijom, ni kada su bili vlast. Nekada mi je žao ovih ljudi iz Brisela, šta sve moraju da čitaju - rekla je ona.