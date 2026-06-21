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Savo Đurđić, bivši sudija Apelacionog suda gostovao je na blokaderskoj N1 i tom prilikom govorio o blokaderskom skupu u Novom Sadu, gde je praktično podelio Srbiju, otcepivši Vojvodinu od teritorije naše zemlje, govoreći o kampovima i ljudima koji su se u njima okupili.

- Ja sam svratio pre dolaska ovde na teren i bilo je jako lepo u tim kampo"Ovima, dosta ljudi, dosta štandova iz cele cele Srbije, iz Vojvodine pa čak i iz Srbije - izjavio je Đurđić za N1.

U videu pogledajte kako Đurđić govori o Vojvodini: