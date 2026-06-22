- Zaista ne mogu da odgovaram na gluposti te grupe, oni ne mogu da se dogovore ni ko je Solidarnost, te nije ta Solidarnost nego ona druga, pa je Goran Ješić sam Solidarnost, kao Birodi što je onaj Gavrilović. To su besramne gluposti! Ali neka građani Republike Srbije znaju, da ti ljudi koji su narodni poslanici, oni se ne bore u Narodnoj skupštini, već samo trče da se žale Briselu. Oni ne umeju da čitaju zakone, oni ne znaju da pročitaju mišljenje Venecijanske komisije. Pa naravno, kada nikada nisu ni radili sa Venecijanskom komisijom, čak ni kada su bili vlast. Nekada mi je žao ovih ljudi iz Brisela, šta sve moraju da čitaju - rekla je ona i dodala da "nemate takvu opoziciju nigde u regionu, takve kukumavke".