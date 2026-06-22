"KUKUMAVKE KOJE TRČE DA SE ŽALE BRISELU" Ana Brnabić poručila opoziciji: Nikada nisu radili sa Venecijanskom komisijom, zato i ne znaju da čitaju zakone!
Predsednica Skupštine Ana Brnabić održala je konferenciju za medije u Domu Narodne skupštine, na kojoj je govorila o slučaju u vezi navodnog zvučnog topa na Slaviji 15. marta prošle godine, kao i o "masnom odgovoru iz EU" koji su blokaderi očekivali od Evropske unije.
Ona je odgovarajući na pitanje novinara o tvrdnjama blokaderske opozicije, koja je poslala dopis Briselu sa žalbama da zakoni koje je odobrila Venecijanska komisija nisu isti kao oni koji će ići u proceduru u Skupštini, Brnabićeva je ukazala sledeće:
- Zaista ne mogu da odgovaram na gluposti te grupe, oni ne mogu da se dogovore ni ko je Solidarnost, te nije ta Solidarnost nego ona druga, pa je Goran Ješić sam Solidarnost, kao Birodi što je onaj Gavrilović. To su besramne gluposti! Ali neka građani Republike Srbije znaju, da ti ljudi koji su narodni poslanici, oni se ne bore u Narodnoj skupštini, već samo trče da se žale Briselu. Oni ne umeju da čitaju zakone, oni ne znaju da pročitaju mišljenje Venecijanske komisije. Pa naravno, kada nikada nisu ni radili sa Venecijanskom komisijom, čak ni kada su bili vlast. Nekada mi je žao ovih ljudi iz Brisela, šta sve moraju da čitaju - rekla je ona i dodala da "nemate takvu opoziciju nigde u regionu, takve kukumavke".
Više o tome šta je govorila predsednica Skupštine na pres konferenciji, možete pogledati OVDE.
Kurir Politika