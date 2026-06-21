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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u Beogradu svečanom otvaranju XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije

Kongres će biti otvoren u 10 časova u Sava Centru, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Na skupu se očekuje više od 1.000 učesnika iz celog sveta, među kojima su i dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju, a centralne teme biće budućnost globalizacije, savremeni ekonomski tokovi i veliki izazovi svetske privrede u uslovima geopolitičkih promena. Kongres, koji se posle gotovo dve decenije vraća u Evropu i prvi put organizuje u regionu jugoistočne Evrope, trajaće pet dana, a u njegovom radu učestvovaće i brojni predstavnici međunarodnih institucija i akademske zajednice.

Kurir.rs

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