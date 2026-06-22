Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu je tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu otkrilo veliku količinu dokumenata takozvanih plenuma, a među njima se nalaze i zapisnici sa sastanka na kojem je planirana simulacija korišćenja "zvučnog topa".

Informacije VJT-a jasno ukazuju da su blokaderi unapred konstruisali laž o upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta, a cilj svega je bila potpuna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, kao i uvlačenje Srbije u građanski rat.

Potpredsednik Centra za nacionalnu istoriju Ljubomir Đurić kaže za Kurir da tvrdnje tužilaštva u vezi sa unapred planiranom pričom o upotrebi zvučnog topa imaju ozbiljnu težinu i moraju se posmatrati kroz prizmu konkretnih i proverljivih dokaza.

ljubomir đurić.jpg
Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- U javnosti ovakve informacije lako mogu da proizvedu snažan emotivni efekat, naročito ako se odnose na bezbednosne i potencijalno nasilne scenarije. Zato je ključno da se jasno razdvoji šta je utvrđena činjenica, a šta je još u domenu tvrdnji i postupaka koji su u toku. U suprotnom se otvara prostor za različita tumačenja u javnosti. Veoma je važno da komunikacija svih aktera bude zasnovana na proverljivim informacijama i jasnom kontekstu, kako bi se izbegle pogrešne interpretacije i podizanje tenzija u društvu - upozorava Đurić.

Kako je naglasio, pošto se radi o slučaju koji privlači veliku pažnju javnosti, građani imaju pravo na potpune i proverljive informacije o svim okolnostima ovog slučaja, kako bi se smanjio prostor za politizaciju i različita tumačenja koja mogu produbiti već postojeće podele.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"MI IZGLEDA IMAMO ZVUČNI TOP KOJI NIKO NIJE ČUO" Brnabićeva raskrinkala laži plenumaša: Zvuk ide cik-cak, preskače građane i napada samo blokadere! (VIDEO)
Screenshot 2026-06-20 194630.png
PolitikaSTALO MI JE SAMO DA NAROD SAZNA ISTINU O SVEMU: Vučić o kampanji dehumanizacije i aferi "zvučni top" - Najstrašnija istorija beščašća, laži i kleveta...
WhatsApp Image 2026-06-21 at 11.12.19.jpeg
PolitikaPUCA U LEĐA NARODU, UBIJA DETE, PREBIJA DEVOJKU: Kako su za samo šest meseci od Aleksandra Vučića pokušali da naprave političkog monstruma!
Screenshot 2026-06-08 112600.jpg
PolitikaNE POZIVAM VAS NA SKUP MRŽNJE, VEĆ DA LJUBAVLJU POBEDIMO SVE KOJI MRZE! Vučić pozvao građane u Beograd, ogroman broj ljudi javio se da ŠTITI DRŽAVU
Aleksandar Vučić