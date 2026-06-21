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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu pronašlo veliku količinu dokumentacije takozvanih plenuma, među kojima se, kako navodi Tužilaštvo, nalaze i zapisnici sa sastanka na kojem je planirana simulacija korišćenja "zvučnog topa".

Prema navodima Tužilaštva, pronađena dokumentacija ukazuje da je priča o upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta unapred planirana, sa ciljem da se, kako se navodi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegova porodica dehumanizuju, a država destabilizuje.

O ovoj temi govorio je Dragoljub Kojčić, politički filozof, gostujući u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović na Kurir televiziji, ocenivši da se radi o, kako je rekao, unapred osmišljenom političkom performansu.

- Da parafraziram Njegoša, da je nebo hartija, a more mastilo, ne bi sve laži ovih blokadera mogle da se zabeleže. Mi već više od trideset godina prisustvujemo jednoj vrsti političkog performansa koji se koristi da bi se rušila naša zemlja, obezvredio naš identitet i kompromitovala srpska država u svetu - rekao je Kojčić u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji.

00:42 KO JE REŽIRAO AFERU ZVUČNI TOP? Kojčić u "Pulsu Srbije vikend": "30 prisustvujemo političkim performansom čiji je cilj rušenje Srbije" Izvor: Kurir televizija

Govoreći o aktuelnim navodima Tužilaštva, Kojčić je ocenio da se, prema njegovom mišljenju, ne radi o spontanoj dezinformaciji, već o unapred pripremljenom scenariju.

- Ovo nije bila laž izrečena u afektu ili na mah. Ovo je, po mom mišljenju, bila laž sa predumišljajem, pripremana mesec i po dana unapred, sa ciljem da kompromituje Srbiju. Zato smatram da država ne sme da ostane nema i gluha na ovakve stvari - rekao je Kojčić gostujući u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović.

"Ovakve stvari smo već gledali"

U nastavku gostovanja u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji, Kojčić je napravio paralelu sa događajima iz novije istorije, navodeći da, prema njegovom viđenju, postoje primeri sličnih, kako ih je nazvao, političkih performansa.

- Setimo se afere sa navodnim trovanjem albanskih đaka na Kosovu. Tvrdilo se da ih je Srbija otrovala. Kada bi dolazile televizijske ekipe, deca su ležala po klupama i krevetima, a čim bi kamere otišle, nastavila bi normalno da se igraju. To je, po mom mišljenju, imalo ogromne političke posledice i doprinelo stvaranju animoziteta prema Srbiji - rekao je Kojčić.

On je kao još jedan primer naveo i događaje u Račku.

- Vilijam Voker i Račak predstavljaju još jedan politički performans. To je, po mom mišljenju, bila antikultura koja je poslužila kao pretekst da se čitav svet okrene protiv Srbije i da kasnije dođe do bombardovanja 1999. godine - rekao je Kojčić u emisiji "Puls Srbije vikend".

Foto: Kurir Televizija

"Mora da postoji krivična odgovornost"

Komentarišući navode Višeg javnog tužilaštva o pronađenim zapisnicima plenuma, Kojčić je ocenio da bi, ukoliko se utvrdi njihova autentičnost i sadržaj, trebalo ispitati odgovornost svih koji su učestvovali u njihovom kreiranju.

- Smatram da, kao i kod svakog kriminogenog čina sa predumišljajem, mora da postoji krivična odgovornost. Ne govorim da treba da odgovaraju svi, već oni za koje se utvrdi da su učestvovali u tome. Upravo će zapisnici sa tih plenuma, ako se pokažu verodostojnim, pokazati ko je učestvovao u svemu tome - rekao je Kojčić gostujući u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović.

Prema njegovim rečima, istraga je, kako smatra, neočekivano dovela do dokumentacije koja bi mogla da bude značajna.

- Narod kaže: 'Terali vuka, isterali zeca'. Istražni organi su tragali za drugim stvarima, a naišli su na arhivu zapisnika sa plenuma. Ukoliko se potvrdi ono što je saopštilo Tužilaštvo, verujem da će upravo ti dokumenti dati odgovore na mnoga pitanja - zaključio je Dragoljub Kojčić u emisiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović na Kurir televiziji.