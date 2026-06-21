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Nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je tokom istrage o smrti devojke na Filozofskom fakultetu pronašlo dokumentaciju takozvanih plenuma, među kojima su, kako navodi Tužilaštvo, i zapisnici sa sastanka na kojem je planirana simulacija korišćenja "zvučnog topa", u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji, kod voditeljke Krune Une Mitrović, o ovom slučaju govorio je glumac, pozorišni umetnik i političar Branislav Lečić.

Komentarišući navode Tužilaštva da je priča o navodnoj upotrebi zvučnog topa bila unapred planirana sa ciljem destabilizacije države i dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, Lečić je ocenio da se Srbija već nalazi u uslovima, kako je rekao, hibridnog rata.

- Zato što je u pitanju rat. I to hibridni rat, u kome definicija vlasti mora da bude nakazna, mora da bude satanizovana, mora da bude neljudska, dehumanizovana. Sama činjenica da smišljate efekat pomoću kojeg građani koji mirno dolaze na protest treba da poveruju da su kažnjeni zvučnim topom, ima samo jedan cilj - da pomisle: "Pogledajte tu vlast koja se ovako ponaša prema sopstvenom narodu." To je smišljena konstrukcija da bi se proizveo određeni politički efekat - rekao je Lečić u "Pulsu Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović.

"Neko je ovu mržnju planski pripremao"

On smatra da država mora ozbiljnije da pristupi ovakvim pojavama i razvije mehanizme za njihovo prepoznavanje i sprečavanje.

- Imamo dovoljno primera iz bliže istorije da bi bezbednosne službe morale ozbiljno da analiziraju ovakve procese i da država razvije posebne mehanizme koji će ih predupređivati, jer ovo jeste oblik rata. Mi smo napadnuti - poručio je Lečić u emisiji "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji.

04:09 "PRIČA O ZVUČNOM TOPU JE DEO HIBRIDNOG RATA PROTIV SRBIJE" Lečić u "Pulsu Srbije vikend" o pokušajima destabilizacije države: "Neko je ovo planski pripremao" Izvor: Kurir televizija

Govoreći o atmosferi u društvu, Lečić je ocenio da je cilj ovakvih, kako ih je nazvao, operacija stvaranje dubokih podela među građanima.

- Kada stvorite antagonizam u društvu do te mere da se ljudi međusobno mrze, kada na ulici vidite spremnost da neko drugoga napadne ili ubije samo zato što drugačije misli, to nije nastalo slučajno. To znači da je neko tu mržnju planski pripremao. U demokratiji je normalno da imamo različita mišljenja, da razgovaramo i raspravljamo, ali nije normalno da jedni druge doživljavamo kao neprijatelje. Mržnja se projektuje svesno - rekao je Lečić gostujući kod Krune Une Mitrović.

Poseban deo svog izlaganja u "Pulsu Srbije vikend" posvetio je ulozi medija, ocenjujući da su izgubili svoju prvobitnu funkciju traganja za istinom.

Mediji su odavno izgubili onu slobodarsku ulogu sedme sile. Ako laž tretirate kao istinu, onda vi zapravo kreirate šta je istina, a šta nije. To se radi tako što birate šta ćete prikazati, a šta ćete prećutati. Ako želite da promenite političku atmosferu, akcentujete samo ono što vam odgovara, dok ono što je možda važnije ostavljate po strani - rekao je Lečić.

Branislav Lečić Foto: Kurir Televizija

Kako je naveo, dugotrajno plasiranje sumnje kod građana dovodi do stvaranja dubokih društvenih podela.

- Ako iz dana u dan, iz godine u godinu proizvodite sumnju, nemoguće je da deo građana ne poveruje u to. Tako nastaje antagonizam prema svakoj drugoj poruci. Kada vam neko stalno predstavlja samo jednu istinu, budite sigurni da je u pitanju manipulacija. Tamo gde postoji samo jedna dozvoljena istina, postoji i namera da se javnim mnjenjem upravlja - zaključio je Branislav Lečić u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović na Kurir televiziji.