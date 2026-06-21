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Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić poručio je, na početku posete Panami, gde učestvuje na 56. Generalnoj skupštini Organizacije američkih država i 31. sastanku Saveta ministara Asocijacije karipskih država, da je važno da Srbija dodatno učvrsti svoje prisustvo u ovim zemljama i bude prepoznata kao jedna od ulaznih kapija za Evropu, čime se stvaraju nove razvojne šanse i dodatno jača međunarodni položaj naše zemlje.

Ministar Đurić je istakao da je učešće srpske delegacije na skupovima u Panami usmereno na dalje unapređenje bilateralnih odnosa sa zemljama Latinske Amerike i Kariba, promociju specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu i afirmaciju pozicije Srbije u vezi sa Kosovom i Metohijom, kao i na zaštitu principa međunarodnog prava, multilateralizma i saradnje među državama.

Kako je naglasio, Srbija nastavlja višedecenijsku tradiciju odnosa sa ovim delom sveta, koji predstavlja značajan prostor budućeg razvoja i velikih potencijala. Ocenio je da je naša zemlja prepoznata kao principijelan akter u međunarodnim odnosima, koji sa državama regiona želi da razvija ekonomske, političke, kulturne i bezbednosne veze, uključujući saradnju u borbi protiv transnacionalnog kriminala.

Đurić je ukazao na to da će tokom boravka u Panami iskoristiti svaku priliku za intenzivne kontakte i dodatnu promociju Ekspa 2027, ocenivši da ova manifestacija predstavlja više od izložbe i priliku da Beograd postane mesto okupljanja i globalnog dijaloga u složenim međunarodnim okolnostima.

Đurić je poručio da Srbija 365 dana u godini, na svim kontinentima, iznosi argumente u prilog očuvanju svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta i da ne postoji nijedan deo sveta koji je suviše udaljen da bi Srbija odustala od zastupanja svojih nacionalnih interesa.

Šef srpske diplomatije je istakao da zemlje Latinske Amerike i Kariba predstavljaju prostor velikih potencijala i da Srbija, razmišljajući izvan uobičajenih okvira, nastoji da otvara nove mogućnosti za saradnju i stvara dodatne šanse za jačanje svoje međunarodne pozicije.