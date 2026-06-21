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Na skupu u subotu, 27.06., na koji je ranije pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće razvučena najveća srpska zavstava ikada izrađena u Srbiji - površine oko 4.000 m².

Zastava će imati više od 800 kilograma, biće široka 10 metara, i duga preko 500 metara!

Ovaj vizuelni simbol nastajao je kroz višenedeljni rad velikog broja ljudi, a posebno žena koje su učestvovale u šivenju, spajanju i završnoj izradi platna.

Zastava, po dimenzijama i simbolici, predstavlja jedan od najimpozantnijih vizuelnih projekata ovog tipa, sa ciljem da se prikaže kroz ljudsku priču, logistiku i razmere izrade.

Podsećamo, za 27. jun najavljen je veliki skup u Beogradu, a predsednik Vučić istakao je da očekuje da će to biti jedan od najvećih skupova u istoriji naše zemlje.