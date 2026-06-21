4.000 KVADRATA PONOSA, NA SKUPU 27. BIĆE RAZVUČENA NAJVEĆA SRPSKA ZASTAVA Imaće čak 800 kilograma! Ove brojke će vas šokirati
Na skupu u subotu, 27.06., na koji je ranije pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće razvučena najveća srpska zavstava ikada izrađena u Srbiji - površine oko 4.000 m².
Zastava će imati više od 800 kilograma, biće široka 10 metara, i duga preko 500 metara!
Ovaj vizuelni simbol nastajao je kroz višenedeljni rad velikog broja ljudi, a posebno žena koje su učestvovale u šivenju, spajanju i završnoj izradi platna.
Zastava, po dimenzijama i simbolici, predstavlja jedan od najimpozantnijih vizuelnih projekata ovog tipa, sa ciljem da se prikaže kroz ljudsku priču, logistiku i razmere izrade.
Podsećamo, za 27. jun najavljen je veliki skup u Beogradu, a predsednik Vučić istakao je da očekuje da će to biti jedan od najvećih skupova u istoriji naše zemlje.
Kako je naveo, skup u glavnom gradu biće prilika da se predstave planovi i program za budućnost, uključujući ekonomsku politiku, plate i penzije, kao i poruku zajedništva i političkog jedinstva.