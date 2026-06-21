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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak sa obraćanja, gde je govorio o lažima koje se plasiraju o njemu s ciljem njegove dehumanizacije.

Vučić je, upitan da li će nakon pada laži i o "Sarajevo safariju" prestati sa njegovom dehumanizacijom, rekao da neće.

- Jesu li prestali posle Jovanjice ili zvučnog topa? Nisu, ne i dalje će da me ubeđuju da je bio zvučni top. Izmisliće milion razloga, samo ne mogu da pokažu zvučni top iz kog je pucano. To nije igračka, to je veličine tenka. Gde je bio? Nigde naravno, lagali su sve vreme. Tako i sa tim i sa svim drugim lažima. Gde je onaj preminuli dečak iz Valjeva? Znate li mu ime? Nećete ni saznati, služilo je za jedno veče, da nekome spale prostorije i da se izazove krvoproliće.

Na pitanje novinara N1 da li zna kada je sve korišćen i testiran zvučni top, Vučić je odgovorio:

- Niste otkrili nikakvu tajnu, nemojte da se ljutite, onaj ko vas je obučavao za ovo vam je uradio medveđu uslugu. Ima izreka: Nije majka Muju karala što se kockao, nego što se vadio. Pa vi imate zvanično u našim izveštajima, recimo onaj sa FSB-om, sa ozbiljnom službom, je naravno isprobala i dokazala da nije upotrebljen zvučni top. Pitate da li smo probali na sebi? Recimo za ovu raketu C-400, gledali smo kako je ispaljuju u Kini, ali nismo gađali Prištinu ni Zagreb. Nikakvu logiku nisam video u tome što ste izgovorili, posebno ne razumem gnev i jed. To bi trebalo da postoji kod mene, ali ipak su kod mene raširene ruke ka svima vama, koji ste tu izmišljotinu pokušali da nametnete građanima ove zemlje - zaključio je Vučić.

"Sve njihove laži služe da se izazove krvoproliće, da neko strada.", stoji u objavi.