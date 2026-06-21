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Beograd će 27. juna biti domaćin velikog narodnog okupljanja pod nazivom "Srbija, jedna porodica", koje će okupiti građane iz svih krajeva zemlje, ali i regiona, a kako je ranije pozvao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, najavljuje se bogat celodnevni program namenjen svim generacijama.

Posetioce očekuju porodični i dečji sadržaji, muzički program sa poznatim izvođačima, interaktivne zone, tehnološke atrakcije, kao i predstavljanje najveće zastave ikada napravljene u Srbiji.

Kako je Kurir pisao, na skupu će biti razvučena najveća srpska zastava ikada izrađena u Srbiji — površine oko 4.000 m².

Zastava će imati više od 800 kilograma, biće široka 10 metara, i duga preko 500 metara!

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Foto: Esin Deniz/Shutterstock

Poseban program za decu i porodice

Porodični sadržaj predstavlja poseban programski segment namenjen deci i roditeljima, sa fokusom na zabavne, edukativne i interaktivne aktivnosti.

Najmlađe, ali i njihove najmilije očekuju:

dečje predstave

kreativne radionice

edukativni sadržaji

interaktivne aktivnosti

zajedničke igre za roditelje i decu

Glasanje o prioritetima — o kojima odlučujete!

Građani će imati priliku da učestvuju i u posebnom interaktivnom programu.

Posetioci će moći da izaberu pet najvažnijih prioriteta među deset ponuđenih tema i svoj izbor ubace u posebno postavljene glasačke kutije — na taj način svi zainteresovani moći će simbolično da iskažu stav o pitanjima koja smatraju važnim za budućnost Srbije — a koji se tiču razvoja Srbije i svih prioriteta države!

VI ste u centru događaja!

Organizatori ističu da je cilj ovog segmenta programa da građani ne budu samo posmatrači, već aktivni učesnici događaja.

Interaktivne zone biće dostupne tokom trajanja skupa, a očekuje se veliko interesovanje posetilaca koji će imati priliku da iskažu svoje mišljenje i uključe se u sadržaj koji prevazilazi klasičan koncept političkog okupljanja.

Pored interaktivnog glasanja, građane očekuju brojni drugi sadržaji – od dečjeg i porodičnog programa, preko tehnoloških atrakcija i robota, do muzičkog programa sa poznatim izvođačima.

1/5 Vidi galeriju Roboti i tehnološke atrakcije Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Tehnološke atrakcije i roboti!

Posetioci će imati priliku da vide:

robote

inovativne prezentacije

interaktivne tehnološke zone

savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije

Roboti, koje smo imali priliku da upoznamo prilikom posete predsednika Vučića NR Kini — a koji su oduševili Moravce — biće praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, a pokazeće i umeće igranja kola pred narodom.

- Kada sam video robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar nauke i mašina, već i razumevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, igraju bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspeo da pronađem nekoga ko može da mi parira u istrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vreme i ne pitaju za slobodan vikend - rekao je tom prilikom predsednik Vučić.

- Raduje me što, zahvaljujući našim kineskim prijateljima i partnerima, ovakve tehnologije uskoro dolaze i u Srbiju. To predstavlja jednu potpuno novu razvojnu energiju za našu zemlju. Ako su roboti već naučili da igraju Moravac, siguran sam da ćemo zajedno naučiti i kako da gradimo još uspešniju, moderniju i snažniju Srbiju - poručio je predsednik Vučić u obilasku inovacionog centra fabrike Mint.

00:40 Vučić u Kini: Roboti igrali srpsko kolo Moravac Izvor: Kurir

Ovaj segment namenjen je pre svega mladima, ali i svima koji žele da se upoznaju sa novim tehnološkim rešenjima.

Bogat muzički program tokom celog dana — uz najveće zvezde!

Muzički program predstavlja centralni zabavni deo događaja.

Publiku očekuju nastupi poznatih izvođača među kojima su Aca Lukas, Vesna Zmijanac i brojni drugi gosti — među kojima će biti i mnoge druge poznate ličnosti.

Organizatori najavljuju celodnevnu scensku dinamiku, muzičke nastupe i zabavni program prilagođen širokoj publici.

Važne informacije za posetioce

Građanima se preporučuje da na lokaciju događaja dođu ranije kako bi na vreme obišli sve sadržaje i prisustvovali programu koji će trajati tokom većeg dela dana.

Skup "Srbija, jedna porodica" osmišljen je kao događaj namenjen svim generacijama, sa ciljem da okupi porodice, mlade i građane iz svih krajeva Srbije kroz bogat program, zabavne sadržaje i zajedničke aktivnosti.