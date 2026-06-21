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Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić poručio je na zasedanju Ministarskog saveta Asocijacije karipskih država (ACS), koje se održava u Panami na panelu "Strateška sesija: Multilateralizam kao kolektivni odgovor na globalne izazove i strateška uloga regionalnih mehanizama", da Srbija ostaje čvrsto posvećena principima multilateralizma i uverena da se odgovori na savremene globalne izazove mogu graditi samo kroz dijalog, saradnju i jačanje regionalnih mehanizama.

Ministar Đurić je poručio da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju na raskršću Evrope, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Podsetio je da se na Ekspu 2027 očekuje više od četiri miliona posetilaca i učešće više od 130 država i međunarodnih organizacija, naglasivši da će njen domet, zahvaljujući tradicionalnim i društvenim medijima, daleko prevazići njeno trajanje.

Ekspo 2027, kako je objasnio, predstavlja jedan od najambicioznijih međunarodnih projekata koje je Srbija ikada pokrenula i prvu specijalizovanu svetsku izložbu te vrste u Jugoistočnoj Evropi. Ukazao je na to da se u Beogradu gradi novi izložbeni kompleks, Nacionalni stadion i Ekspo selo, čime se stvara infrastruktura svetske klase i trajno nasleđe za buduće generacije.

Đurić je naglasio da je tema izložbe igra i njena transformativna moć, ali da je Ekspo 2027 mnogo više od toga, jer će kroz programe iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, nauke, tehnologije i poslovanja okupiti države, institucije, kompanije, inovatore i mlade ljude iz celog sveta. Dodao je da će izložba pružiti jedinstven prostor za razmenu ideja, razvoj novih partnerstava i zajedničko traženje odgovora na globalne izazove, nudeći viziju zasnovanu na dijalogu, saradnji i ljudskoj povezanosti.

Kako je naveo, većina karipskih država već je potvrdila učešće na Ekspu 2027, što svedoči o sve bližim vezama dva regiona, dok je zemljama Kariba dodeljen istaknut prostor u blizini ulaza na izložbu, sa namerom da postane živo karipsko središte u srcu Evrope. Istakao je i da će tokom 93 dana trajanja izložbe, milioni posetilaca imati priliku da se upoznaju sa bogatstvom karipskih kultura, tradicija, kreativnosti i turističkih potencijala, dok će kompanije i institucije moći da uspostave nova partnerstva i prošire saradnju.

Izrazivši želju da sve države članice Asocijacije budu predstavljene u Beogradu, ministar je poručio da Srbija i tim Ekspa 2027 ostaju u potpunosti posvećeni saradnji sa partnerima iz Kariba.

Govoreći o značaju multilateralizma, Đurić je naglasio da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za odbranu njegovih principa, koji predstavljaju jedno od osnovnih obeležja naše spoljne politike. Ukazao je na to da se temelji multilateralizma grade i čuvaju na regionalnom nivou, kroz dijalog, saradnju, izgradnju poverenja i jačanje povezanosti i da negovanje vrednosti solidarnosti i međusobnog poštovanja u sopstvenim regionima doprinosi otpornosti čitavog međunarodnog sistema.

Takođe je ocenio da, iako geografski udaljeni, Srbija i karipski region dele brojne zajedničke vrednosti, među kojima su poštovanje međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta, solidarnosti među narodima i inkluzivnog razvoja. Podsetio je da Srbija već godinama nastoji da produbi saradnju sa karipskim partnerima, kako bilateralno, tako i kroz regionalne okvire i inicijative, uključujući Organizaciju američkih država, KARIKOM i Sistem centralnoameričke integracije, kao i da je podrška prvoj fazi Strateškog plana Asocijacije karipskih država 2024. godine izraz uverenja da snažne regionalne institucije doprinose efikasnijem multilateralnom sistemu.

Šef srpske diplomatije ukazao je i na značaj povezivanja ljudi, ističući da Srbija kroz program stipendija „Svet u Srbiji“ mladima iz regiona pruža priliku da studiraju, stiču znanja i izgrade trajne veze sa našom zemljom.

Ministar Đurić zahvalio je svim državama koje podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i uputio poziv zemljama članicama Asocijacije karipskih država da dođu u Beograd na Ekspo 2027 i zajedno sa Srbijom nastave da razvijaju sve oblike saradnje. Zahvalio je i domaćinima na gostoprimstvu i prilici da Srbija bude gost u Panami.